Javier Páez: "El objetivo este año es jugar el play off"

El presidente del Zamora CF, Javier Páez, se mostró ayer optimista respecto a la temporada que afronta el Club: "Nuestro objetivo desde que compramos el Club pasaba por estar seguros de que Zamora podría tener un equipo en Segunda División. Lo que pasa es que el dinero no te asegura ni el play off ni el ascenso. El fútbol es economía, jugadores y suerte, y si no tienes suerte, no entra la pelota, ni el penalti que te hace falta". Y respecto a los objetivos, Páez explicó que si el pasado año pasaban por la permanencia, "el objetivo se ha cumplido con creces, se han hecho bien las cosas, hemos disfrutado, pero ahora estamos confeccionando la plantilla para jugar el play off".

En cuanto al trabajo que ya están realizando los técnicos del club, el presidente rojiblanco se mostró muy satisfecho: "Estamos muy contentos con la llegada de David Vizcaíno y el nuevo director de cantera. Veo tranquilo a Vizcaíno, está haciendo bien las cosas, tiene una experiencia brutal, tiene contactos, es muy querido en muchos clubes e incluso tiene contactos internacionales.Con lo que está negociando, me está gustando muchísimo lo que se puede plantear. Pero ni tío fichó a Denilson y no hizo mucho", comentó en tono jocoso el presidente rojiblanco.

El empresario sevillano reconoció que no se ha podido cerrar todavía las renovaciones de Tresaco y Nieto en las que está interesado el Club: "A todo jugador que hemos querido renovar, se le ha mejorado la oferta, por lo que está en el jugador y en su representante valorar la oferta. Quedarse sería una actitud inteligente por parte de ellos pero entiendo que puedan estar valorando otro tipo de ofertas, otros clubes de superior categoría, o valorando otro tipo de circunstancias. La propuesta la tienen ya desde hace varias semanas, se trata de que la valoren, de que se lo piensen aunque, mientras ellos piensan, nosotros trabajamos. El Zamora no se va a quedar parado pero aquí van a tener siempre su casa".

El presidente del Zamora CF no entró a valorar una posible división de los grupos de la Primera RFEF. "Hay varias divisiones que se pueden hacer. Pero no nos ponemos límites y kilómetros, haremos los que hagan falta por el Zamora. El grupo que venga, lo vamos a afrontar y lucharemos en todos los campos y en el nuestro, ser fuertes para buscar siempre los tres puntos". Entre los proyectos de mejora de las instalaciones a afrontar de forma inmediata, Javier Páez insistió en la reposición del césped del Ruta de la Plata aunque no se descarta mejorar también el del anexo. Y en cuanto a la renovación del acuerdo con Caja Rural, Páez se mostró muy satisfecho y no valoró tanto la cuantía total que aportará Caja Rural, como su presdisposición a colaborar en los proyectos que puedan surgir a lo largo de la temporada. Cipriano García se expresó en un sentido parecido: "Independientemente de las cantidades expresas que se muestren en un contrato, nosotros estamos dispuestos a acometer cualquier actividad aunque no esté contemplada inicialmente y en esa medida hay que valorar el cariño y la cercanía que existe entre ambas partes".

Por otra parte, el Club Deportivo Lugo anunció este jueves que Yago Iglesias, ex entrenador del Zamora CF, será el sustituto de Álex Ortiz en el banquillo del Anxo Carro, a donde llega después de lograr el ascenso a Primera Federación con el Pontevedra CF. El técnico gallego firma por una temporada más otra opcional, en función de objetivos. n