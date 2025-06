Quim Domènech, vicepresidente de DAZN España: "Emitir el Mundial de Clubes en abierto es un mensaje revolucionario"

El Mundial de Clubes no fue una realidad hasta que se firmó uno de los contratos más importantes de la industria. El que vinculó a la FIFA con DAZN mediante un acuerdo millonario que dio sentido a la cita. A partir de ahí se anunciaron las recompensas y comenzó el desarrollo de marca de un torneo inédito. Una ventana de oportunidad donde todo está por construir y cuyo ideólogo estratégico ha sido Quim Domènech (Sabadell, 1984), comunicador con experiencia en formatos como 'El Chiringuito', que combinan información y entretenimiento, la misma mezcla que destila la cita EEUU.

El acuerdo entre la FIFA y el Mundial de Clubes va más allá de retransmisión de este torneo. Ambos organismos se han unido para lanzar un servicio de contenidos en línea dedicado al fútbol, FIFA+, lanzado originalmente en 2022, pero que alcanzará una nueva dimensión. Como la que pretende lograr DAZN, referenciándose como "la casa del fútbol" y llegando a múltiples audiencias. No solo a los aficionados del 'soccer', también los que acuden a su oferta en busca de motor o MMA. Siempre, bajo la filosofía de "no hay riesgos, solo oportunidades".

¿Cómo es la responsabilidad de estar al frente de la configuración de contenidos de un gigante audiovisual como DAZN?

Hace cinco años que ya estaba dirigiendo DAZN España, a nivel de contenido. Es un mercado muy futbolero, que produce y tiene en cartera muchas competiciones, más allá de LaLiga, como la Premier, la Serie A o la Bundesliga. Hace unos meses me encargaron dirigir este proyecto a nivel global. La verdad es que está siendo una experiencia espectacular y de total aprendizaje.

Ha sido una preparación exprés, porque hasta el 4 de diciembre de 2024 no se firmó el acuerdo entre DAZN y la FIFA. Apenas unos meses antes de la cita.

Ha sido un reto, porque lo hemos hecho en cuatro o cinco meses. Porque esto es un Mundial, en lugar de selecciones, de clubs. ¡Y la FIFA tiene cuatro años para prepararlo! Nosotros hemos tenido cinco meses no solo para un país, sino para pensar a nivel global. Entonces, ha sido un reto mayúsculo. Habrá problemas, obviamente, que no hemos podido identificar, porque la escala de esta operación es muy grande.

Tal y como está ahora el modelo de negocio del fútbol, este Mundial no habría sido posible sin DAZN, cuyo acuerdo sostiene la pirámide de recompensas que se ha establecido como atractivo para convencer a los equipos europeos.

Estamos marcando un precedente. Es revolucionario tener todo el mundial gratis para el planeta, apenas registrándose. Es verdad que hay un paquete de pago también, para ver las retransmisiones en calidad HDR, donde, además, puedes ver el partido bajo demanda o una versión extendida de los highlights. Pero la realidad es que el Mundial se va a poder ver en abierto en más de 190 países, en 15 idiomas y con niveles de personalización mercado a mercado. Además, con una segmentación que nunca se ha hecho antes.

Quim Domènech, SVP Content de DAZN España y responsable global de la producción del Mundial de Clubes, en el MetLife Stadium de New Jersey, donde se jugará la final del Mundial de Clubes. / DAZN

El concepto gratis o fútbol en abierto va en contra de la tendencia actual, por lo menos en el mercado español, donde la práctica totalidad de de los partidos son de pago.

Sí, es disruptivo, pero, pero no quiere decir que, ahora, obviamente, todo el fútbol o el deporte tenga que ser en abierto y gratis. Pero sí estamos mandando un mensaje de que se puede ser disruptivo. De que hay fórmulas creativas para acercar el fútbol al aficionado. Creo que esta es una gran oportunidad para hacerlo.

¿Cómo ha sido configurar la estrategia global y a la vez pensar en mercados locales?

Es otro cambio de foco, porque hasta ahora no ha existido un 'broadcaster' del deporte a nivel global, aunque tú tengas diferentes mercados. Pero ahora mismo DAZN pasa a ser totalmente global con este Mundial de Clubes.

Habéis implementado novedades narrativas como las cámaras de los árbitros o de seguimiento de jugadores. ¿Qué 'feedback' habéis recibido de los protagonistas?

Es complicado, los clubes, por tendencia natural, se encierran. Lo que hemos hecho es convencerles y decirles que, en el país del entretenimiento, EEUU, hay que ofrecer entretenimiento. Por lo que es necesario mejorar el acceso. Ahí hay una serie de incentivos para los equipos. Es la línea continuista de lo que hemos venido haciendo en LaLiga, donde hemos cambiado bastante la producción del fútbol en España. Ahora queremos hacerlo a nivel mundial.

¿Qué objetivos de conversión a suscriptores os habéis marcado en DAZN?

Como no hay un histórico al que aferrarse, no podemos marcarnos un objetivo, porque nadie, nadie sabe cómo van los números. Yo solo te puedo decir que estamos muy sorprendidos por los niveles de registros que estamos teniendo. Estamos alucinando. ¿A qué nivel vamos a llegar? Nadie ya en la compañía sabe. Pero creo que es una mezcla de todo, no solo cuánta gente se va a registrar... Cuánta gente va a ver el Mundial, el sentimiento que van a tener, que técnicamente todo funcione y que luego, evidentemente, guste la producción.

Un consumo que será multiplataforma, ¿cómo se entiende el fútbol en TikTok?

Hemos trabajado para encontrar el equilibrio justo entre un consumo tranquilo en la plataforma o los resúmenes, y la interactividad con el aficionado. El hecho de: no solo te ofrezco el contenido, también te hago partícipe y te pongo en el centro. Ese es un poco el reto que tenemos. No es fácil, porque muchas veces estamos acostumbrados a ver el evento en directo y ya está. Es cuestión de tiempo, de cambiar los hábitos de consumo y hacer entender a la gente que tendrás un contenido diferente según cómo lo consumas. Con una duración y experiencias diferentes.

¿Cómo ha influido la entrada del capital de Arabia Saudí en DAZN y qué posicionamiento de marca tenéis actualmente?

El posicionamiento es ser la casa global del fútbol, el destino favorito de los fans del deporte, que sepan que DAZN es su plataforma. Sobre el tema de Arabia Saudí es más una cuestión de negocio. No me afecta en mi parte. Lo que sí demuestra es que hay interés por parte de todo el mundo en este negocio y en cómo está creciendo. Es una apuesta estratégica.

¿Cuáles van a ser los siguientes pasos de DAZN?

Ahora nos centramos en el Mundial de Clubes y luego, obviamente, intentaremos retener a todos los que nos descubran por el Mundial de ffútbol. Trabajaremos en base a todas esas nuevas audiencias de qué manera podemos seguir creciendo en los mercados clave, viendo cómo podemos posicionarnos siguiendo el modelo que hemos fijado en nuestros entornos 'core' como Alemania, Italia, Francia, España, Portugal o Japón.