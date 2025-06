Vinicius, superestrella 'made in USA': así quiere crear Roc Nation al "LeBron del fútbol"

No hay que engañarse. El Mundial de Clubes de Miami solo se percibe cuando entras en el Hard Rock. Salvo algún autobús en la carretera con el tintado del torneo, no hay muchas más señas en la ciudad de que se esté jugando un torneo que reúne a las mayores estrellas del deporte más popular del mundo. Ahora bien, todo cambia cuando uno se va acercando a las sedes, donde el consumo del deporte es puro espectáculo. No importa tanto el resultado como el show que rodea al partido. Ahí, son claves las figuras como Vinicius, una superestrella de fabricación estadounidense.

Vinicius y Jay-Z, una asociación desde 2023

El brasileño fichó en 2023 por ROC Nation, propiedad del rapero Jay-Z y que también representa, a través de su división deportiva, a otro jugador del Real Madrid: Endrick, quien no ha viajado con el resto de la expedición blanca, debido a que se está recuperando de su lesión. Eso sí, está inscrito, por lo que no se descarta que se incorpore al torneo en función de su evolución. En la cartera de este conglomerado también está Gabriel Martinelli, jugador del Arsenal. Para entender la apuesta deportiva de una agencia que representa desde Rihanna a Alicia Keys, hay que entender su modelo de negocio.

Primero, un dato: para la temporada 2024/2025, solo el fútbol europeo moverá 39.300 millones de euros, que aumentarían a 43.100 en la temporada 2025/2026. A partir de ahí, todo lo demás, que en el caso de ROC Nation empezó en 2019, cuando lanzó una división específica para fútbol, para la que puso al frente a Michael Yormark, con amplia experiencia en el terreno. Entonces llegaron los contratos como Kevin de Bruyne o Lukaku, hasta que se logró la joya de la corona: Vinicius, justo en la previa a la que fue su mejor temporada hasta el momento, que le hizo ser candidato al Balón de Oro.

Con el fichaje de Vinicius, Roc Nation se expandió a Brasil y lo hizo en el momento exacto. Justo antes del 'peak' del jugador del Real Madrid, que, a partir de ahí, se convertiría en una superestrella mundial. Fue esta agencia la que ideó el propósito de la marca que hoy es 'VJ7' y que se ha desarrollado en activaciones como el documental 'Balia, Vini' de Netflix. Vinicius se ha erigido como un altavoz contra el racismo que ha sufrido en los campos y fuera de ellos, con acciones como el ahorcamiento de un muñeco en un puente de Madrid por el que han sido condenadas cuatro personas a siete meses de cárcel.

Endrick, Martinelli... la amplia cartera de Roc Nation

La apuesta no ha estado exenta de riesgos, como los que asume un jugador como el brasileño, con una marcada personalidad que genera amor y odio a partes iguales. Pero eso es parte de la estrategia norteamericana del marketing deportivo, consistente en crear polos opuestos por los que apuesten sus seguidores. Además, según Yomark, "sentimos que estratégicamente estamos en el lugar en el que teníamos que estar". La demostración es el impacto que Vinicius ha generado en su llegada al Mundial de Clubes con el Real Madrid.

El club blanco es consciente del trabajo que se ha hecho desde Roc Nation, con un objetivo muy concreto, llegar a ser el cabeza de cartel del Mundial de 2026, el que marcará, definitivamente, un cambio de orden con respecto a los GOAT del pasado, como Messi o Cristiano. Aunque la no consecución del Balón de Oro la temporada pasada fue un duro varapalo a la línea ascendente que se había construido detrás de Vinicius. Paradójicamente, el mal desempeño del '7' en la Copa América disputada en suelo estadounidense fue el prólogo de un galardón fallido.

“De alguna forma, lo vemos como el LeBron James del fútbol. Si retrocedemos en el tiempo y recordamos a King James, cuando todavía estaba en la secundaria... Lo mismo se puede aplicar con Vinicius y Endrick", ambicionaba Yomark tras el desembarco en Brasil. Por el momento, el 'hype' que se ha generado con el ex de Palmeiras no se ha visto correspondido, después de que Ancelotti le haya relegado al banquillo. El 'factor Carletto' sigue presente en la vida de ambos, como internacionales de la 'Canarinha'.

El acuerdo con Nike y el posicionamiento contra el racismo

Desde que participase en la International Champions Cup de Houston en 2019, Vinicius ha ido ganando adeptos en EEUU, un país que suele frecuentar cuando los sobrecargados calendarios se lo permiten. En su día se hizo viral una panorámica del '7' del Real Madrid junto a Neymar, en un partido de los Miami Heat. En el clip se veía cómo solo se rotulaba al exjugador del Barça. En un plano posterior sí se indicaba la presencia de Vinicius. Para entonces, se había desatado un reguero de reacciones en redes: "Él miró hacia arriba esperando ver su nombre también. Le hicieron una jugada sucia"; “¿Y Vini qué?” o “los estadounidenses no lo conocen, créeme" fueron algunos de los comentarios que generó el incidente.

El acuerdo de Roc Nation ha cambiado el estatus. Vinicius es ahora una de las celebridades deportivas relacionadas con el 'soccer' más importantes, solo por detrás de fenómenos como Messi, que ha cambiado el paradigma del deporte en este país. La popularización del brasileño en EEUU también ha sido posible gracias a su vinculación con la local -aunque con impacto global- Nike. Con solo 13 años, firmó un acuerdo de una década con esta firma, por la que volvería a renovar en 2018 por un periodo similar. Aunque entre ambos socios llegó a producirse un conflicto que se resolvió después de una batalla legal.

Vinicius llega a suelo americano después en pleno conflicto social por las redadas de las autoridades migratorias de Trump. Lo hace después de una nueva condena penal contra los insultos racistas que ha recibido en varios campos. Tanto él como otros compañeros de profesión, tal que Lamine Yamal. En total, son ya catorce las personas procesadas penalmente por ataques racistas realizados contra jugadores del Real Madrid. Por lo que habrá que ver qué postura toma Vinicius en caso de ser preguntado por un problema racial que está en la calle y que es un tema de conversación diario entre los ciudadanos de estados como Florida. Más si cabe después del compromiso activo que tradicionalmente han tomado los deportistas en EEUU con movimientos como el 'Black Lives Matter'.