Los hermanos Antón y Ana Bailón imponen su ley

Los hermanos Antón y Ana Bailón fueron los grandes triunfadores del Trofeo Ciudad de Zamora de Salvamento y Socorrismo que se disputó este domingo en la playa de Los Pelambres de Zamora con la participación de los mejores clubes de Castilla y León. Marcos y Diego Antón fueron los vencedores del ocean masculino, mientras que la campeona del mundo zamorana Ana Bailón fue la vencedora absoluta de la prueba femenina pese a que todavía milita en la categoría junior. Los mejores socorristas zamoranos preparan ya su participación en el Campeonato de España donde esperan volver a subir al podio.

Marcos Antón, en Los Pelambres. | LOZ

El Club SS Dragones de Zamora organizó un año más esta prueba destacada del calendario de Castilla y León que registró récord de participación con cerca de 200 socorristas de todas las edades que disputaron diversas pruebas de natación, tabla y sky a lo largo de la mañana, procedentes de los clubes de Benavente, La Bañeza, Astorga y Valladolid. Dragones fue el club más laureado y demostró un óptimo nivel de cara al Campeonato de Castilla y León que se disputará el próximo fin de semana en Villardeciervos con la participación de los clubes que ayer tuvieron su ensayo general en aguas del río Duero a su paso por Zamora, aguas que estuvieron en un buen estado para la práctica de este deporte.

Diego Antón, en pleno esfuerzo sobre el sky. | LOZ

Dragones Caja Rural se proclamaba campeón del Trofeo en el que el segundo clasificado fue el club palentino Oca SOS y el tercero, Unión Esgueva Sosva. La jornada se saldaba con doce oros, catorce platas y ocho bronces para los deportistas del club organizador. También tomó parte en la competición el Club Salvamento Benavente, con resultados destacados aunque, como es sabido, el grueso de sus socorristas están centrados en las pruebas de piscina.

Las chicas, en la competición de sky. | ALBA PRIETO

El principal interés de la prueba disputada ayer radicaba en conocer el estado de forma de los socorristas zamoranos que lucharán por las medallas en el próximo campeonato de España que será en Castellón en el mes de julio. Y tanto los hermanos Diego y Marcos Antón, como la junior Ana Bailón demostraron que su nivel de preparación es bueno y debe comenzar a quedar patente el próximo fin de semana en el Autonómico de Villardeciervos. Habrá doble sede: el sábado, en Valladolid, para las pruebas de arena, y el domingo, en Villardeciervos, para el Campeonato de Castilla y León de Verano en sus pruebas de agua.

La salida del ocean masculino. | LOZ

Marcos Antón demostró un alto rendimiento en el ocean absoluto -natación, tabla y sky- consiguiendo la victoria con autoridad sobre su hermano Diego y sobre su compañero en el Club Dragones Mario Garzón. El más joven de los Antón, no pudo pasar, sin embargo, del tercer puesto en el sky, prueba en la que se impuso Diego y Mario Garzón ocupó la segunda plaza.

El otro foco de gran interés estaba en comprobar cómo se encuentra la campeona del mundo del pasado año, Ana Bailón, de cara a las principales citas de esta temporada que comienza, y la zamorana del Dragones no defraudó, como tampoco lo hizo el resto del magnífico equipo junior femenino del club zamorano, y dominó con autoridad tanto el ocean como la prueba de sky. En el ocean tuvo una dura oposición de su compañera Beatriz Ramos que se impuso en el tramo de natación, aunque en cuanto Antón se montó en la tabla adquirió pronto unos diez segundos de ventaja que se convirtieron en quince tras el sector de sky. Lucía Hernández se colgaba el bronce y Nerea Martín fue cuarta.

Ana Bailón señaló, en declaraciones a LA OPINION EL CORREO DE ZAMORA, que "mi calendario pasa ahora por el Campeonato de Castilla y León en Villardeciervos y luego el de España en Castellón. Me encuentro bastante bien de forma, he cambiado de entrenador, ahora me prepara David Orgeira. Estoy centrada ya en el Campeonato de España para que salga lo mejor posible para poder ir seleccionada para el Europeo que hay este año. Haré las pruebas de tabla, sky sprint, ocean y relevos porque tenemos muy buen equipo en el club Dragones. La tabla es la prueba que más me gusta y también la que tengo más posibilidades de conseguir un puesto en la selección española".

El Europeo será en Polonia, pero Ana tendrá que afrontar previamente un duro proceso de selección porque "hay rivales muy duras que optan también a estas plazas". En breve viajará a Asturias para entrenar en playa durante unos once días y luego afrontar una Copa España que será la primera piedra de toque antes del Nacional.

La organización valoró muy positivamente el resultado del ya tradicional trofeo de Zamora e incluso se ha planteado la posibilidad de ampliar el número de pruebas en la próxima edición, lo que implicaría competir en horarios de mañana y tarde. n