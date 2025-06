El River Zamora quiere encauzar la eliminatoria de ascenso a Segunda Femenina

El River Femenino está a tan solo dos partidos de regresar a la Segunda División, categoría de la que descendió hace un año tras una campaña en la que no logró adaptarse. Tras una temporada 24-25 muy positiva en la Liga Regional, las chicas de Héctor Abel lograban quedar campeonas de Castilla y León, y ahora pelearán por un objetivo que no estaba en los planes iniciales. "Esto es un regalo para nosotras porque nuestra intención este año era formar jugadoras y empezar un proyecto", indicó el entrenador que tendrá a todas disponibles para esta eliminatoria a ida y vuelta ante el campeón extremeño. Respecto al Garrovilla, el técnico admite que tiene poca información, pero, por lo que ha visto, piensa que es un equipo bien conjuntado, con un juego coral más allá de las individualidades. Con todo, en el cuadro zamorano creen que esta eliminatoria está muy igualada por lo que "será importante no solo la victoria, sino conseguir una buena renta de goles. Dejarlo encauzado".

La vuelta será el domingo 22 de junio, también a mediodía en tierras extremeñas, donde se decidirá todo.