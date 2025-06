El Real Madrid monta junto a la residencia de verano de Trump su búnker con el mejor césped del mundo para evitar lesiones

Las distancias en el Mundial de Clubes son enormes, entre los participantes, pero también físicas. Cada equipo vive en su propio cosmos, que solo rompe el día de partido y cuando la FIFA exige, como en el caso de los entrenadores, que comparezcan en el estadio con el vano intento de centralizar el evento. A partir de ahí, microestados, como el que ha creado el Real Madrid en The Gardens North County District Park, una lujosa zona residencial en la que ha montado, en una instalación vecinal, su propia ciudad deportiva. Un enclave bunkerizado, asentado entre cipreses, robles y jugadores de golf para preparar el debut frente Al HIlal el miércoles, 18 de junio, a las 21:00 hora española.

Camavinga, Rüdiger y Alaba, trabajo con el grupo

En ese idílico entorno esperaron, sin éxito, 50 aficionados blancos para poder a sus ídolos. Pero un fuerte cordón policial solo permitió distinguir al fondo unas camisetas blancas que se dejaron ver durante 15 minutos a la prensa. Entre las mismas no estuvieron Endrick ni Mendy, quienes a pesar de estar inscritos para el Mundial de Clubes, se han quedado en Madrid para su recuperación. Su evolución marcará su disponibilidad.

Sí estuvo entre los 32 jugadores Camavinga, como uno más, combinando trabajo de grupo y específico. El francés se lesionó el pasado 23 de abril y en un principio se dio por concluida su temporada. Sin embargo, ha trabajado a fondo para estar listo para la cita internacional. También trabajaron con normalidad Rüdiger y Alaba, después de sendas intervenciones de rodilla. En el lapso abierto, los de Xabi Alonso trabajaron sin balón y sobre un césped inmaculado de la variedad Bermuda 16, considera como una de las mejores del mundo.

Se trata de una gramínea de estación cálida que se caracteriza por su asistencia al calor, sequía y desgaste, ideal para zonas cálidas de Florida. Es una opción muy demandada para campos de golf o jardines, debido a la capacidad de recuperación que tiene y por su denso crecimiento. Requiere sol pleno y, pese a entrar en letargo durante los inviernos fríos, se recupera rápido en primavera, según los expertos.

Los precedentes de graves lesiones en EEUU

El estado de los campos es una de las incógnitas que más preocupa a la FIFA, después de las protestas que surgieron en la pasada Copa América, con Vinicius como principal portavoz. En el recuerdo del seno blanco están las lesiones que sufrieron en las giras norteamericanas. Una de las más dolorosas sucedió en la pasada pretemporada, cuando Joan Martínez, en un entrenamiento, se rompió el ligamento cruzado. Era la gran esperanza para el eje de la zaga que después conquistaría el recién renovado Raúl Asencio.

También le pasó a Marco Asensio en 2019, cuando se rompió el ligamento cruzado anterior y del menisco externo de su rodilla derecha en 2019 en un partido contra el Arsenal en Maryland. Y en 2023 le pasó lo mismo a Arda Güler, quien sufrió una lesión de menisco. La primera de una serie de incidentes que acabarían dinamitando la primera temporada del turco en el Real Madrid. A la vista de lo sucedido esta campaña, en la que el equipo ha padecido una plaga de lesiones, se ha extremado el cuidado de la superficie del trabajo largo e intenso que le espera al equipo.

También se han instalado vestuarios, una zona VIP y baños fríos. No ha faltado detalle en un complejo de Palm Beach que está a 20 minutos de Mar-a-Lago, la residencia de verano de Donald Trump, que fue noticia en 2023 cuando se produjo una incautación por parte del FBI en relación al caso judicial sobre documentos clasificados. El actual presidente de los EEUU la compró en 1985 por 5 millones de dólares y la transformó en un club privado. Desde allí, por ejemplo se autorizó el ataque a Siria o se recibió a líderes como Xi Jinping y Shinzo Abe. Estos días ha sido objeto de protestas por las redadas contra inmigrantes practicadas en ciudades como Los Ángeles.

Xabi Alonso: "Tenemos que acelerarlo todo"

Es un símbolo de poder, negocio, lujo y refugio, como el Hotel Four Seasons de Palm Beach donde se hospeda el Real Madrid, con suites que llegan a costar más de 8.000 dólares por noche. Esto se ha complementado con el citado recinto de The Gardens North County District Park, creado desde cero según las normas de la FIFA y que ya ha acogido a selecciones como Uruguay durante la Copa América. Pero Xabi Alonso no quiere que el entorno condicione a su equipo ni encerrarlo en una jaula de oro.

"Tenemos que acelerarlo todo", reconocía en una entrevista hecha con Real Madrid TV antes de viajar. En el club están satisfechos con el mensaje que ha trasladado en sus primeras intervenciones y con la acogida que está teniendo, tanto entre jugadores -algunos han subido fotos o mensajes destacando su buen humor- como aficionados, deseosos de pasar página frente a las decepciones recientes.

“Empezamos una nueva etapa y tenemos que priorizar lo importante: qué queremos ser, cómo queremos jugar y que lo sintamos. Eso queremos poder hacerlo desde el primer momento, desde el partido con el Al Hilal. Primero, reconocernos a nosotros mismos”, ambiciona el tolosarra, consciente de que el lujo que le rodea estos días debe compensarse con un buen desempeño en el Mundial de los 1.000 millones. La primera reválida para su método, donde además de premios, Xabi Alonso se juega su prestigio inicial.