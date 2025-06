Baile de banquillos en Primera FEB

El comienzo de la nueva temporda en Primera FEB está marcado, no tanto por los cambios en las plantillas, sino en los entrenadores de los equipos que compondrán la nueva división de plata del basket español. Estudiantes, Obradoiro, Palencia, Fuenlabrada o Tizona Burgos ha decidido que los técnicos que les dirigieron durante el pasado año, no continúan y sean sustituídos para afrontar un nuevo reto por el ascenso. El último en llegar ha sido Toni Ten que dirigirá a Estudiantes durante las dos próximas temporadas (2025-27) ocupando el puesto de Natxo Lezcano. Toni Ten proviene de Flexicar Fuenlabrada, equipo con el que se ha quedado a las puertas de llevarse la final de la Final Four de Primera FEB. Fuenlabrada todavía no ha anunciado quién será su nuevo entrenador.

Toni Ten. / | FUENLABRADA

Toni Ten es gran conocedor de la liga, puesto que desde que logró el ascenso con a Amics Castelló a la LEB Oro, dirigió el banquillo del equipo en esta competición durante siete cursos (2015-2022). Fue asistente de Zan Tabak en el Trefls Sopot de la TBL (2022-23); y finalmente volvió a la Primera FEB la pasada temporada de la mano de los fuenlabreños. El Estudiantes tendrá como patrocinador oficial a la compañía MGS Seguros la próxima temporada.

Jordi Juste. / ODILO CARTAGENA

Por su parte, el Súper Agropal Palencia, tras caer eliminado ante el Fuenlabrada en la Final Four de ascenso a la Liga Endesa, ya piensa en la próxima temporada, en la que seguirá en la Primera FEB con la continuidad de, al menos, cuatro jugadores de la actual plantilla: Wintering, Kamba, Borg y Oroz. Tobias Borg y Oroz tienen una cláusula que les podría liberar antes de finalizar este mes de junio, aunque el club parece confiar en ellos. El Agropal comenzará la planificación de su plantilla una vez que se confirme el nombre de su entrenador para la próxima temporada, no ha descartado a Luis Guil, aunque la tardanza en anunciar su renovación hace pensar en que el técnico podría optar por tomar otro camino. "Estos días nos sentaremos con Luis para saber sus intenciones, valoraciones y las reflexiones que hagamos tanto él como nosotros", ha explicado el director deportivo del Club. A partir de ahí, "llegará el momento de volver a tener ilusión y volver a construir un buen equipo para afrontar la nueva temporada", ha detallado.

El Monbus Obradoiro anunció esta semana que Diego Epifanio será su entrenador la temporada 2025-26, en la que el equipo santiagués volverá a competir en Primera FEB tras perder este año la primera eliminatoria de la fase de ascenso contra el Palencia. Epifanio dirigió esta última temporada al Leyma Básquet Coruña, con el que se reencontrará el próximo curso en la categoría de plata tras finalizar como colista la temporada de su estreno en la ACB. A lo largo de su carrera, el técnico burgalés ha logrado tres ascensos a la Liga Endesa con San Pablo Burgos, Río Breogán y Leyma Coruña que todavía no ha anunciado quién será su nuevo técnico.

El Club Baloncesto Tizona ha decidido la incorporación de Jordi Juste como nuevo entrenador del primer equipo para la temporada 2025/2026 y llega desde el Cartagena. Juste sustituye a Salva Camps y se ha traído de Cartagena al alapívot Gabriel Gil. Juste todavía no tiene sustituto en el club murciano.

Otro de los cambios se ha producido en el Gipuakoa que despide a Mikel Odriozola y recibe a Sergio García que viene de ser ayudante en el Bilbao B. David Mangas es el nuevo director deportivo del Cantabria y parece que renovará a Lolo Encinas como entrenador.

En Ourense, se ha producido cambios en la directiva y se desconoce quién será el técnico. n