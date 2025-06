David Gallego seguirá jugando en el Balonmano Zamora Caja Rural

El Balonmano Caja Rural de Zamora sigue trabajando en la confección de su plantilla para la temporada 2025/2026, apostando por el talento de casa y ha anunciado este sábado la renovación del extremo zamorano David Gallego, que continuará defendiendo los colores pistacho una campaña más.

Formado desde sus inicios en la Escuela de Balonmano Zamora, Gallego ha recorrido todas las etapas formativas del club hasta consolidarse como jugador del primer equipo, convirtiéndose en un ejemplo del trabajo de cantera y del compromiso con el proyecto local.

El zamorano no ha escatimado agradecimientos al Club tras la renovación, “este club me vio dar mis primeros pasos, y hoy me enorgullece poder defender el escudo un año más. Es un honor ser parte del primer equipo y, sobre todo, una inspiración para los niños y niñas que sueñan desde la base con llegar hasta aquí.”

Desde el Club, se valora especialmente la continuidad de un jugador que simboliza el espíritu de los Guerreros de Viriato: entrega, humildad, crecimiento y sentimiento zamorano.

La plantilla 2025/2026 sigue tomando forma con el objetivo de seguir creciendo tanto en lo deportivo como en lo humano, con jugadores como David que representan lo mejor del balonmano zamorano.