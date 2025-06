Canito, feliz con su experiencia en Uzbekistán

El zamorano Juan Carlos Barajas “Canito” ha dado por concluida su primera experiencia en el fútbol de Uzbekinstán que se ha desarrollado desde el pasado mes de febrero y espera prolongar en el futuro. El entrenador toresano viajó al país centroasiático junto al técnico vallisoletano Jesús de la Torre para asumir la dirección de uno de los clubes más importantes de Uzbekinstán, el Metallurg Bekabad, para realizar labores de desarrollo tanto en el ámbito de la cantera como en el primer equipo que vive entre la primera y segunda división del fútbol uzbeko. Tras completar estos primeros meses de intenso trabajo, los dos técnicos españoles continuarán su labor este verano con un campamento de verano de varios de los jugadores que han estado a sus órdenes en Uzbekistán que se desarrollará en Gijón.

El entrenador zamorano con dos jugadores uzbekos.

Canito valora muy positivamente su experiencia y está dispuesto a regresar en la próxima temporada al país asiático que este mismo jueves consiguió por primera vez en su historia clasificarse para el Campeonato del Mundo de Selecciones, un dato que habla del desarrollo que el fútbol está alcanzando allí. Poco antes de regresar a España, Canito reflexiona sobre su experiencia destacando que “está siendo una experiencia increíble en todos los aspectos, tanto a nivel profesional, como personal”. Canito se muestra muy satisfecho por el nivel profesional de la escuela que fundó en su día el Real Madrid y que De la Torre y él, han retomado. “En España no tenemos la suerte de disponer de estas instalaciones para trabajar profesionalmente en este campo intentando mejorar diversos aspectos en el fútbol uzbeko como el nivel de los entrenadores, la preparación táctica de los jugadores, “y eso, con el tiempo, se irá mejorando”.

“Estoy aprendiendo muchísimo -añade el técnico toresano- sobre la forma en que puede llevarse la coordinación de un club profesional. Y estos conocimientos me van a servir a la hora de buscar otros proyectos profesionales de cara a un futuro no muy lejano”. A nivel personal, Canito destaca que “la cultura de este país es de total respeto, educación, convivencia en una ciudad de clase obrera con un nivel económico muy bajo, pero la gente vive contenta con lo que tiene, se les ve felices”. Bekobod es una urbe con una actividad comercial que se desarrolla en diversos mercados de fruta, ropa, especies, zapaterías… y el primer equipo disputa sus partidos en la capital del país, Tasken que está a 120 kilómetros, donde juegan los miércoles y los fines de semana contra el resto de clubes del país: “El formato de competición es muy distinto y los partidos hay que jugarlos todos en la capital y nos hacen movernos todas las semanas. Es una ciudad nueva, con muchas zonas verdes, con macroedicifios que pretenden demostrar la evolución del país que se traduce también en su proyección turística y, de hecho, “ya nos hemos encontrado con excursiones de españoles”.

El club dispone de unas instalaciones de alto rendimiento que dirige la pareja de españoles que a las 7.15 horas de la mañana se ponen manos a la obra, y en autobuses se desplazan junto a los jugadores de la cantera y primer equipo desde la residencia hasta las instalaciones deportivas. “Los niños tienen asumido desde muy pequeños entrenar desde primera hora de la mañana, haga como haga, porque aquí el clima es muy duro, tanto en invierno como en verano cuando alcanzamos temperaturas de más de 40 grados”. En la misma academia está el instituto donde comparten sus estudios con alumnos externos: “Mientras los niños están en clase, realizamos otras tareas como reuniones con los entrenadores que viven en la academia, con los que preparamos los entrenamientos del día siguiente con una planificación muy clara”. La jornada de tarde, tras la comida, comienza con jornadas de videoanálisis, entrevistas personales con los jugadores y técnicos que lo necesiten, para cerrar la jornada con el entrenamiento vespertino. Y el día finaliza en Bekobod con la cena en la misma residencia.

La metodología de trabajo en la academia es la que ya dirigía Jesús de la Torre con la Fundación del Real Madrid, “una forma muy meticulosa de actuar en lo conceptos de táctica, de reuniones con los entrenadores, trabajo personal, control de la alimentación de los jugadores. Se han mantenido las anteriores costumbres y aportando nuestras nuevas ideas en la medida que podemos”. La academia dispone de las mejores instalaciones del país, con campo de entrenamiento cercano a la residencia, un edificio privado en el que los jugadores de todas las edades realizan toda su vida y estudios. Con habitaciones diseñadas para ellos, una alimentación pensada par el deportista, un campo de fútbol principal bien cuidado, y una ciudad deportiva con cuatro campos, tres de hierba natural y uno artificial al que hay que moverse en autobús. Además el club dispone del campo principal de la ciudad con capacidad para 15.000 personas, actualmente en desuso, ya que el primer equipo desapareció al descender a Segunda División y tendrá que empezar de cero y se desconoce en qué categoría estará en la próxima campaña, aunque se espera que sea en Segunda.

Juan Carlos Bajaras regresará a España en los próximos días tras cerrar un convenio con el Sporting de Gijón para que sus jugadores uzbekos participen en un campus de verano en Mareo, iniciando un programa de seguimiento de esos jugadores en el que se implicará el técnico zamorano. La intención es que, en 2026 se reunueve el contrato con la academia de Bekobod: “Ha sido una experiencia muy bonita y espero seguir disfrutando de ella en el próximo año”. Canito seguiría ayudando a Jesús de la Torre con el primer equipo y mantener su trabajo con la base de la cantera, pero no cierra la puerta a que puedan llegar otros proyectos en el fútbol español y no descarta regresar al Zamora CF porque cree que “es un club referente en Castilla y León y se está haciendo su hueco a nivel nacional”. Canito estuvo en el club rojiblanco tres años como jugador y diez años como técnico en distintas categorías (segundo entrenador en el primer equipo, entrenador del filial, juvenil y cadete): “Claro que me gustaría volver a un club que no tiene nada que ver con el que conocí en mi época allí. Ahora es mucho más profesional, tiene muchos más recursos. Me gustaría poner mi granito de arena para que la cantera de los frutos que no ha dado en los últimos años para ponerla en su sitio además a nivel regional. Espero algún día volver y quién sabe”. n