Jacob Round, jugador del Caja Rural CB Zamora: "Es fácil adaptarte a una ciudad en la que todo el mundo es tan amable"

Jacob Round, escolta del Caja Rural CB Zamora, renovó hace apenas una semana por el equipo de Saulo Hernández y vivirá su quinta temporada en la capital del Duero. Una ciudad que encaja con su personalidad, a la que se ha adaptado de maravilla y en la que disfruta del baloncesto. De una carrera deportiva que tiene valor más allá de la pista para él.

Lo primero de todo, creo que me toca darle la enhorabuena. Ya no solo por su última temporada, también por su renovación con el Caja Rural CB Zamora. Imagino que estará contento, ¿qué supone para usted?

Sí, me siento muy feliz por seguir en Zamora. Y también muy afortunado de poder continuar mi carrera en un mismo lugar durante cinco años. Para cualquier jugador tener ese tipo de estabilidad es un lujo, y para mí, poder estar todo ese tiempo en un sitio como Zamora y en un club como el CB Zamora lo es aún más. Por eso estoy, también, muy agradecido de estar aquí una temporada más.

Creo que ese agradecimiento es mutuo, pues Saulo Hernández ya dijo que la renovación que tenía que cerrar sí o sí era la suya. ¡Era una prioridad hasta el punto que ha renovado antes que el técnico!

Sí -ríe-. Creo que hemos logrado lo que busca un poco todo el mundo en el deporte. En mi caso, me quedo en un sitio donde me siento querido y donde se reconoce mi trabajo. Esas palabras son bonitas y lo demuestran.

La renovación llega también porque ha firmado una gran temporada, tanto a nivel personal como colectivo. ¿Esto también le habrá empujado a renovar?

Sin duda. Ha sido una temporada muy buena, pero todos los años desde que llegué ha sido así. El crecimiento que ha demostrado el club cada año es algo que ilusiona al jugador y le invita a quedarse. Poder formar parte de ese proceso, que en el caso del CB Zamora es un proyecto que siempre ha demostrado ser ambicioso, más. Es un club que siempre quiere más, que busca más y mejores maneras de progresar. Creo que, para cualquier jugador, eso siempre es interesante, poder jugar para un club que aspira a crecer contigo.

Jacob Round posa sonriente en el parque de La Marina, ante La Farola. / Miguel Ángel Lorenzo

Dentro del club y su ambición, usted tiene un papel muy relevante. Ya no solo dentro de la pista, también fuera, siendo una figura que influye directamente en gran parte de ese proyecto, ¿no?

No creo que deba valorar mi propia importancia, no pienso en ello. Simplemente, lo que intento hacer cada día es aportar donde pueda y lo necesite el club. Seguramente, mi principal tarea sea la de sumar en la pista, pero si fuera de ella también puedo aportar algo, lo hago. Creo que es mi responsabilidad como jugador, como parte de un club.

Una entidad a la que lleva ya contribuyendo cinco temporadas. ¿Queda muy atrás en el tiempo su llegada a Zamora? ¿Qué recuerda de aquellos días en los que no sabía nada del club o la ciudad?

Recuerdo muy bien el primer contacto que tuve con Saulo, la primera llamada. Me llamó cuando estaba en casa, en Inglaterra, antes de venir a Zamora. Su intención era conocerme un poco y que yo también pudiera conocerle a él. Recuerdo explicarle que yo soy baloncesto y familia, que esa es mi vida y no tengo ni quiero mucho más.

¿Y a partir de ahí se creo un vínculo con el técnico?

Sí, porque él me contestó: "soy igual. Tengo mi familia y el baloncesto". Recuerdo haberme dado cuenta en ese momento, rápidamente, que Saulo era un entrenador cuya visión del deporte y de la vida iba a encajar con la mía.

¿Le hizo pensar que tendría una experiencia diferente a las anteriores que tuvo en España?

Sí, exacto. Y así fue. Después de cuatro años en cuatro clubes diferentes de forma consecutiva, tenía ilusión motivada por esa conversación, pero también nervios por la incertidumbre. No sabía como iba a ir todo, qué acabaría pasando... me acuerdo de ello, aunque ya quede lejos porque han pasado cuatro años.

Jacob Round dirige el juego del CB Zamora ante Zornotza. / José Luis Fernández

Cuatro años de gran aprendizaje, supongo.

Claro. En Inglaterra, el instituto son cinco años, desde los 11 a los 16, es una etapa formativa y encuentro ciertos paralelismos con mi tiempo aquí. Aquí también he acumulado un tiempo significativo y está siendo un periodo formativo importante para mí.

Antes de iniciar esa etapa, usted estuvo varias temporadas en otros equipos de España, fichando muy pronto por el Fuenlabrada. ¿Notó alguna diferencia cuando llegó a Zamora? ¿Qué ocurrió para que terminara encontrando su lugar en la capital del Duero?

La gran diferencia estuvo en el proceso, en todo lo que hay fuera de la pista. Dentro de la pista hay entrenadores mejores y peores; técnicos diferentes, que tienen su sistema y sus normas. Sin embargo, el proceso de las cosas fuera de la pista y la importancia que tienen marca las diferencias. En ese caso, todo nace de Saulo.

Y, ¿cómo es ese proceso para que haya encajado con usted?

Saulo, el primer día, siempre da la misma charla. Todos los años. En ella, además de sus expectativas, nos habla de la gran importancia de las cosas que haces que no son baloncesto. Detalles a los que yo también doy importancia.

¿Puede poner un ejemplo?

En otros sitios, en otros clubes, por la cultura o el ambiente que hay, puede ser difícil encajar. El contexto te hace ir en contra de mucha gente que tienes alrededor, no te deja ser tu mismo. Aquí, haciendo lo que siento y pienso que es correcto, estoy alineado con lo que el club quiere de mí. Es natural y eso lo hace muy fácil todo.

Un elemento que influye para ese baloncesto fuera de la pista también es el entorno. Zamora es pequeña comparada a su ciudad natal u otros sitios en los que ha jugado. ¿Cómo se ha adaptado a la localidad?

Adaptarme ha sido muy fácil, más de lo que cree. Yo soy de Northampton, pero de un pueblo pequeño de allí, por lo que tampoco ha sido tanto cambio. Además, la gente en Zamora me ha acogido de forma espectacular. Y no hablo solo de los aficionados o del club, me refiero a todos los zamoranos en general.

Se siente querido.

Sí, pero va más allá. En Zamora, si vas a cualquier café, restaurante o tienda, a cualquier sitio, la gente es súper amable. En todos sus rincones, todos están dispuestos a ayudar y sientes que estás en un lugar cómodo para ti. En ningún momento sientes que estás lejos de casa y tienes que intentar luchar por ti mismo día a día para seguir aquí. Si necesitas ayuda, puedes preguntar a cualquier persona y te va a ayudar sin ningún problema. Eso hace que muchas barreras se disminuyan o desaparezcan, que no tengas esa sensación de "intentar sobrevivir".

Además de las personas, supongo que también se siente en una ciudad que encaja con usted.

Por supuesto. A mi me gusta mucho Zamora.

¿Cuál es su rincón favorito de la capital? ¿Dónde le gusta estar cuando no está en la pista?

Si no estoy en la pista, en el Ángel Nieto, o en casa, un sitio al que últimamente no he ido tanto pero que siempre me gustó mucho es el bosque de Valorio.

Jacob Round, en el parque de La Marina. / Miguel Ángel Lorenzo

¿Qué le atrae de ese lugar?

Pasé muchos domingos después de los partidos a pasear por allí y me encanta. Simplemente, sentarme allí en el bosque me gusta mucho. Es un espacio natural acogedor y humilde; y no digo esto último en el mal sentido, pero cuando voy está lleno de personas desarrollando trabajo honesto, que busca ganarse la vida sin pisar a nadie. Siento una conexión con todo ello.

¿Qué más le gusta de Zamora?

Una de las cosas que más valoro es el ritmo de vida. En España, por lo general, ese ritmo es mas lento que en mi hogar donde todo el mundo parece que siempre tiene prisa por llegar a algún lado. En Zamora, la calma se acentúa y tienes tiempo para relajarte. Puedes ir a algún sitio, tener tu objetivo, pero también puedes disfrutar del tiempo que pasas llegando a ese lugar, a esa meta, solo o acompañado.

Una de las grandes diferencias con su hogar será la comida, seguro. En estos años, ¿ha probado algún plato típico zamorano? ¿Cuál le ha gustado o cuál ha pensado que no es para usted?

He ido, poco a poco, probando cada vez más cosas. Desde que estoy con mi pareja he probado más comida zamorana y hay platos que están muy ricos. Por ejemplo, el arroz a la zamorana me gusta mucho.

Zamora tiene mucho que ofrecer en el apartado culinario.

Sí, por supuesto. El otro día nos acercamos a Peñausende y en La Becera nos hicieron un menú zamorano. Con garbanzos, boletus, todo... y me gustó mucho. Aunque, tengo que reconocer, que no soy nada "delicado" con la comida. Me gusta comer de todo y lo hago sin demasiado problema. Más si, como la comida de aquí, me gusta mucho.

"Uno de mis lugares favoritos de Zamora es el bosque de Valorio, solía ir allí después de los partidos" Jacob Round — Jugador del Caja Rural CB Zamora

Personas, lugares, comida... veo que se ha adaptado tremendamente bien. ¿Hay algo que no le haya encajado? ¿Alguna cosa que le "chirriara" y ahora pueda parecerle normal?

La Semana Santa. La primera que viví fue algo que me sorprendió muchísimo porque fue un cambio repentino y muy grande. Me habían avisado pero, de pronto, Zamora estaba llena de autobuses, cientos de personas, filas de gente... Recuerdo haber ido a ver una procesión con un compañero y ver las calles repletas de gente como jamás las había visto. No te podías mover; no podías ir directo a donde querías, tenías que rodear; todo estaba cerrado y lleno de gente. Me sorprendió muchísimo, era muy diferente a la Zamora que había visto hasta ese momento.

¿Y ahora?

Con los años, hablando con muchos zamoranos, te das cuenta que todo ese cambio tiene un motivo. Un sentido profundo. Ves la importancia que tiene, que es una tradición muy antigua que tiene mucho significado y valor para muchas personas.

Como tradición se está volviendo ver al Caja Rural CB Zamora. Hay un proyecto ambicioso en el que, además, tu ayudas con los más pequeños. Con los canteranos. ¿Es también una parte importante de tu día a día ?

Por supuesto. Poco antes de llegar a Zamora empecé a darle importancia a mi carrera de otra forma. Pienso que mi carrera deportiva estará marcada por mí, por el trabajo que hago y por cómo afecta a los demás. Y es esa última parte la que te hace pensar que sí, tener buenas actuaciones en pista está bien y es cumplir un sueño que tienes desde que eras niño; pero que, realmente, lo que importa es cómo puedes afectar a los demás, lo que puedes hacer por ellos. Y ahí entra la cantera, donde intento ayudar.

Es una visión interesante.

Lo que me importa es influir positivamente. A veces se trata de entrenar, otras veces solo tienes que ir porque, por estar allí, los niños ya son felices. Por eso, para mí ir a los entrenamientos de los jóvenes es vital. Además, luego te da perspectiva cuando estás en la pista porque te sientes un ejemplo, te das cuentas que tus acciones ya no son solo tuyas, tus comportamientos pueden ser algún día los que tenga un niño que te sigue. Por eso le doy mucha importancia.

Jacob Round firma autógrafos a los aficionados del CB Zamora tras un entrenamiento. / Miguel Ángel Lorenzo

Además, supongo que también es una labor gratificante.

Indudablemente. Es un refuerzo constante, pase lo que pase, siempre están ahí. Puedes tener un mal partido, fallar todos tus tiros, y llegarás al día siguiente y siempre habrá un niño que te diga "buen partido el otro día". Los niños son un apoyo incansable.

Ese espíritu es contagioso. Usted mismo es un ejemplo de ello porque bien desde el banquillo o lesionado, nunca para de animar a sus compañeros siendo muy activo. Hasta el punto de parecer un entrenador más.

Veo mucho valor en ello. Al final somos un equipo y el equipo no deja de jugar porque yo no esté en la pista. El equipo sigue y los objetivos que perseguimos son colectivos. Todo aquello que quieres hacer sigue ahí, juegues o no, por eso le doy mucha importancia a intentar sumar desde fuera. Todo lo que pueda aportar voy a intentar hacerlo, siempre.

Alguna vez ha dicho que lo pasa mal sin poder intervenir, pero esa faceta suya me hace pensar en su papel como entrenador. ¿Se ve como técnico de un equipo?

Sí, seguramente cuando deje de jugar seré entrenador. No sé si ere un entrenador de élite o profesional porque no sé si voy a querer seguir ese camino. Pero, seguramente, acabaré en los banquillos porque me interesa mucho entrenar jugadores en formación. Eso, las categorías inferiores, me interesa mucho. Desarrollar personas y formar parte de su camino hacia el deporte profesional.

"Tengo claro que en el futuro acabaré siendo entrenador de baloncesto, quizá no profesional, pero sí de cantera. Me interesa mucho mucho formar personas a través del baloncesto" Jacob Round — Jugador del Caja Rural CB Zamora

Quizá, en un tiempo, su futuro pase por entrenar al Caja Rural CB Zamora. Ahora que está tan integrado en la ciudad, ¿piensa en su futuro? ¿Dónde se ve: aquí, en Northampton o en ambas partes?

No lo sé, la verdad. Eso para mí está muy distante todavía, muy muy en el futuro. Mi mente ahora mismo está, simplemente, en intentar aprovechar el tiempo tanto aquí como cuando marche a casa en vacaciones.

Hablando de aprovechar el tiempo, tras cinco años en Zamora le quedará poco por hacer aquí. ¿Le quedan cosas por descubrir en la ciudad? ¿Qué querría hacer la próxima temporada fuera de la pista aquí?

Todavía me queda mucho por descubrir de Zamora. No de la capital, pero sí de la provincia. Me gustaría un poco más explorar los diferentes pueblos de Zamora porque creo que tienen mucho que ofrecer. Fui a Sanabria una vez y tengo pensado volver más veces, pero quisiera ver más sitios. Creo que hay mucho que ver en la provincia, que cada una de las localidades y lugares tiene una historia interesante que descubrir.

