España, "la mejor selección del mundo", saber perder y presume "de poder ganar a cualquiera"

“Cuanto más ganamos, más cerca estamos de perder”, advirtió en la previa de la final el seleccionador Luis de la Fuente. El de Haro, al igual que sus jugadores, se mostraron contrariados por la derrota en la tanda de penaltis, pero las caras de los españoles eran de satisfacción por el trabajo hecho durante esta edición de la Liga de Naciones. “Es injusto decretar el éxito de algo por el triunfo o la derrota. El verdadero éxito es que este equipo siempre está en disposición de ganar los partidos. Ese es el éxito que debemos seguir persiguiendo. Hoy nos ha ganado una gran selección con jugadores magníficos como Portugal. No hay que darle ningún dramatismo a haber caído en la tanda de penaltis”, declaró con tono sosegado el seleccionador.

Elogios a Portugal

“Me duele especialmente por Morata, que nos da tanto. La responsabilidad de que tirase el penalti era mía, que decidí quienes lo harían. Ninguno se echó atrás y todos asumieron su responsabilidad. Solo puedo decir que estoy tan orgulloso como agradecido por poder entrenar a este grupo de jugadores que nos dan tanto. Y su media de edad es de 25 años, así que hay mucho futuro por delante. Ahora sí podemos decir que empieza el Mundial. En septiembre comenzaremos a trabajar por ello”, concluyó un De la Fuente que confirmaba con sus condolencias el fallecimiento del aficionado que cayó desde la grada alta del Allianz Arena durante el partido. Se precipitó al vacío cayendo muy cerca de la tribuna de prensa y por más que los servicios médicos trataron de sacarlo adelante, terminó falleciendo.

En lo deportivo los españoles fueron ejemplares en la derrota. Ni uno solo de los jugadores de De la Fuente se retiró antes de que Portugal recibiese el trofeo de campeón. Para entonces ya habían felicitado a todos sus rivales, que les habían hecho un pasillo a ellos. Martín Zubimendi trataba de ver el vaso medio lleno: “Creo que esto puede ser un buen aviso de que todo no es tan fácil como nos parecía con los triunfos. El partido se ha decidido por detalles. Portugal es un equipazo y creo que por momentos nos ha faltado paciencia”.

Mikel Oyarzabal, que volvía a marcar en una final como en la de la Nations en 2021 y la de la Eurocopa el verano pasado, también se marchaba contrariado por no poder enlazar el tercer título en tres años. “Lo hemos tenido en nuestra mano, pero no ha podido ser. Portugal es una selección que va a estar arriba y creo que podemos sacar muchas enseñanzas de este partido”.

Morata, el más tocado

Álvaro Morata, que falló el penalti que acabó costando el triunfo, aguantaba el llanto respaldado por sus compañeros: “Me sabe mal por ellos, pero es parte de la vida. No tiré bien el penalti. Me voy fastidiado. No me han faltado ganas de llorar, pero estaban mis hijos en la grada y en esta vida hay que aprender de estos momentos”. El delantero del Galatasaray, y capitán de la selección, también hablaba sobre su pérdida de protagonismo en el grupo en esta Final Four: “Hay posibilidades de que no esté en septiembre. ¿Pensar en retirarme? Ahora solo pienso en lo que ha pasado esta noche”, se lamentaba el madrileño.

Las caras serias y cansadas de los españoles contrastaban con la sonrisa de un Cristiano Ronaldo eufórico que se paseó por la zona mixta con el trofeo de la Nations League y exultante por haber podido marcar. “Estoy muy feliz por esta generación, porque se merecía un título. Ganar con Portugal es muy especial. Tengo muchos títulos, pero nada es mejor que ganar con la selección. Es hermoso. Es nuestra nación. Somos un pueblo pequeño, pero con una gran ambición. Ser el capitán de esta selección es un gran orgullo”, declaraba el portugués a los medios españoles.

“España es la mejor selección del mundo y este resultado nos da esperanzas para soñar a lo grande”, terminó apuntando. Y así se puso el colofón a una noche cuando el reloj se acercaba a las 2 de la madrugada y la afición española se marchaba del Allianz Arena con una sensación contradictoria. La amargura de no haber podido celebrar la consecución del título en esta Liga de Naciones, pero el reconocimiento de que esta selección está preparada para ganar a cualquiera. Y cuando pierde, como ocurrió anoche en Múnich, también se comporta de forma intachable.