El Real Betis da el salto la ACB y deja de ser rival del Caja Rural CB Zamora en Primera FEB

El Real Betis Baloncesto logró este domingo el ascenso a la Liga Endesa tras imponerse en la final de la Final Four disputada en la Caja Mágica de Madrid al Flexicar Fuenlabrada. Un encuentro de altísimo nivel entre dos de los grandes conjuntos de Primera FEB que necesitó de un tiempo extra para resolverse. Una prórroga en la que los andaluces, más efectivos, se impusieron por 92-97.

El encuentro decisivo de la "Final Four" no decepcionó y ofreció un gran espectáculo en el que Real Betis dominó desde el principio a un bloque madrileño que siempre encontró la forma de no perder de vista el ascenso. De hecho, los de Fuenlabrada estuvieron cerca de remontar, como hicieron en semifinales, con un notable último cuarto (25-16) en el que llegaron a ponerse por delante y consiguieron forzar la prórroga (81-81). Un tiempo extra en el que la escuadra bética, más acertada, se llevó el ascenso.

Una liga de altísimo nivel para 2025-2026

Con este resultado, el Caja Rural CB Zamora conoce ya a todos sus rivales para la próxima campaña en Primera FEB. Una liga que promete ser todavía más dura de la ya vivida este año, en la que los zamoranos consiguieron de forma relativamente holgada la permanencia.

La competición pierde a Silbö San Pablo y Real Betis Baloncesto, que suben a ACB; pero, por contra, mantiene como aspirantes al título a tres equipos de máximo pedigrí como son Flexicar Fuenlabrada, Movistar Estudiantes y CB Palencia, todos ellos con pasado en la élite. Además, suma a los recién descendidos Covirán Granada y Leyma Coruña, que tratarán de regresar el próximo curso a la Liga Endesa. Sin duda, la Primera FEB mantendrá su elevado nivel y volverá a contar con un grupo de equipos que harán muy difícil la competencia al resto de participantes.