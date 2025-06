Oji: "Quiero un CD Villaralbo con el máximo ADN zamorano"

¿Esperaba que le dieran esta oportunidad después de varios años como segundo entrenador en el CD Villaralbo?

La verdad es que no al ser tan joven. Además, creo que muchas veces se infravalora la figura del entrenador zamorano en los equipos de la provincia, por lo que no creí que me iba a llegar tan pronto.

¿Por qué dice que se infravalora la figura del entrenador zamorano en la provincia?

Porque creo que en Zamora nos cuesta mucho dar la oportunidad tanto a futbolistas como a entrenadores zamoranos. Consideramos, muchas veces, que lo que viene de fuera es mejor y no siempre es así. Entonces, pienso que la noticia de que Oji es el entrenador del Villaralbo es también un triunfo del fútbol zamorano y habla muy bien del trabajo que se está haciendo desde la base y de que en Zamora se hacen muchas cosas bien que muchas veces no se reconocen.

¿Cómo fue la negociación?

Desde las primeras reuniones que tuvimos yo tenía claro que era el momento y ellos también, porque así me lo han trasladado y desde el principio notaba una confianza absoluta. Así que, aunque no me esperaba que llegara todavía, es verdad que creemos las dos partes que es el momento.

Lleva años de segundo, ha estado al frente del equipo en varios partidos, sé que también en entrenamientos, ¿va a ser tanto el cambio en la práctica?

La figura de segundo técnico no tiene que nada que ver porque muchas veces es estar ahí de apoyo para el entrenador, estar pendiente de otras cosas que no tiene que estar el primero. Es igual de importante la figura del segundo, pero para mí es un paso hacia adelante porque sí que van a cambiar muchas cosas. Al final voy a ser la cabeza visible, que hasta ahora no había sido. Creo que el trato con el jugador también va a cambiar un poco porque hasta ahora mi figura como segundo entrenador era de un técnico más cercano, más pendiente del futbolista en su día a día y ahora también lo voy a ser, pero no tan cercano. Entonces sí que es verdad que creo que es un cambio bastante significativo.

¿Le tocará hacer de "poli malo" a partir de ahora?

Pues sí, la verdad es que sí, aunque voy a ser un entrenador que va a estar muy pendiente de sus jugadores, les va a transmitir confianza, les va a dar cariño y, sobre todo, voy a tener muy presente al cuerpo técnico porque ellos van a tener voto, a lo mejor no tan grande como el mío, pero sí que voy a hacer partícipes a todos los integrantes del cuerpo técnico porque así considero que debe ser un equipo, todos tienen que aportar su granito de arena y todos van a ser partícipes de todas las decisiones.

¿Quién le va a acompañar?

Estoy pendiente todavía de alguna reunión, esta semana que viene sí que lo sabremos.

¿Qué equipo quiere hacer? Ya han empezado las renovaciones.

Mi idea es hacer un Villaralbo con el máximo ADN zamorano posible. Todos los zamoranos que consideramos que están preparados para dar el salto, o que están ya en Tercera RFEF y pensamos que pueden unirse al proyecto, van a tener una oferta, no nos vamos a olvidar de ninguno. A partir de ahí, sabiendo que habrá jugadores que nos costará firmar, de los zamoranos hablo, se va a hacer una renovación de entre 9 y 11 futbolistas. Queremos un perfil de jugador que tenga hambre, que sea joven, que se adecúe y se adapte lo antes posible al vestuario, porque eso sí que lo considero fundamental, tener un vestuario sano y un vestuario humilde y que tenga mucha hambre, que tenga la misma ilusión que va a tener el cuerpo técnico, porque considero que esa ilusión vamos a ser capaces de transmitírsela para crear ese sentimiento de pertenencia que creo que a veces ha faltado en el Villaralbo. Por ahí van a ir los tiros, quiero una plantilla de 21 o 22 jugadores y tendré varios jugadores del filial en dinámica también.

Por ADN, el Villaralbo ha sido siempre un equipo correoso, que defensivamente siempre ha estado muy bien trabajado

¿Qué quiere ver en el campo o qué quiere que veamos en el campo del nuevo CD Villaralbo?

Un equipo valiente, que la gente que vaya se identifique con ellos. Por ADN, el Villaralbo ha sido siempre un equipo correoso, que defensivamente siempre ha estado muy bien trabajado. Con balón quizá nos tendríamos que atrever un poquito más de lo que nos hemos atrevido estas temporadas, porque es verdad que el estado de terreno de Los Barreros no es el más propicio para hacer un fútbol combinativo. En definitiva, queremos un Villaralbo valiente, que presione alto, dinámico y con mucha energía. Espero que la gente se divierta con lo que vea.

¿Qué objetivos va a haber este año próximo?

Este un proyecto consolidado y opino que cada año va dando un paso más. Es verdad que este curso en cuanto a presupuesto va a ser muy parecido al del pasado, entonces nos marcamos como objetivo conseguir la permanencia lo antes posible y a partir de ahí sí que nos vamos a permitir soñar, pero es verdad que va a ser un grupo muy complicado, quizá más difícil todavía que el del año pasado. Está el descenso del Guijuelo, el ascenso de Regional de equipos importantes como puede ser Unionistas B, Diosesanos… va a ser una competición muy, muy, muy igualada. El reto es conseguir la permanencia lo antes posible y, a partir de ahí, si conseguimos igualar los 50 puntos de este año sería estupendo, aunque es verdad que va a ser complicado porque va a haber dos jornadas menos. El objetivo es el de la permanencia y a partir de ahí, pues veremos.

Estamos valorando el inscribirnos o no a la Copa Federación

¿Cómo prevé la pretemporada?

Nuestra idea es empezar en la pretemporada seis semanas antes de cuando comience la competición. Es verdad que estamos valorando el inscribirnos o no a la Copa Federación, que eso también le dará un punto más a la pretemporada y la idea que tenemos es jugar cinco o seis amistosos en esas semanas, sin contar los de los de Copa Federación y a partir de ahí, tener tiempo para que asimilen los conceptos lo antes posible, generar vínculos dentro del vestuario y que estemos los más unidos posible para cuando nos vengan mal dadas. También es importante que sepan por dónde queremos tener los planes de acción y las líneas de actuación que queremos llevar a lo largo de la temporada.

¿Por qué están valorando no estar en la Copa Federación?

Tenemos que analizar primero los equipos que hayan inscrito, las jornadas que se organicen porque no es lo mismo que sean cuatro jornadas en un grupo de cinco, a que sean un grupo de tres como pasó el año pasado y sean dos jornadas, entonces todo eso tenemos que sumar y valorar lo que nos interesa y no nos interesa y a partir de ahí lo decidiremos.

¿Cómo es la relación con Juanra Saludes, presidente del CD Villaralbo?, entiendo que sintonía total.

Sí, desde el primer día que llegué me dio una confianza absoluta y me trasladó lo que quería de este Villaralbo y creo que a día de hoy lo estamos consiguiendo paso a paso. Es verdad que me considero artífice todo lo que se está logrando porque he sido un hombre de club desde el primer momento, aunque he tenido varias opciones para poder salir, siempre le dejé claro que Villaralbo era la primera opción, estuviera donde estuviera, así se lo he demostrado y creo que también esa fidelidad que le he tenido se ha premiado con esta oportunidad.

Sus inicios fueron en el CD Amor de Dios.

Sí, hace ya diez años.

¿Sigue en contacto con aquellos jugadores?

Sí, sí. Además, se han puesto muy contentos al ver la noticia. Es verdad que ese vestuario fue especial para mí porque fue el primero, estuve siete años, desde Chupetín de segundo año hasta Infantil de primer año. Fue muy bonito.