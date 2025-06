Carlos Gutiérrez, exjugador del Zamora CF: "En el día a día vi faltas de respeto hacia muchos compañeros, hacia el trabajo de los jugadores"

Días después de confirmar su salida del Zamora CF tras un año complicado, Carlos Gutiérrez ha hablado, ya en casa, para el El Día - La Opinión de Tenerife, del mismo grupo editorial que LA OPINIÓN DE ZAMORA-EL CORREO DE ZAMORA. El central asegura que cierra un curso complicado y habla de “faltas de respeto” hacia jugadores en el día a día.

¿Qué tal le ha ido?

Pues bien, la verdad que bien. Este año ha sido algo complejo. Parecía que iba a un sitio en el que me iba a sentir valorado, pero no fue del todo así. Fue una situación un poco rara, no solo para mí, sino también para muchos compañeros. Aun así, no fue un mal año, estuvimos cerca del playoff, pero nos faltó ese último empujón.

Imagino que su rol en el Zamora CF no fue el que esperaba.

Sí, porque al final tuve ofertas económicamente superiores de otros sitios, incluso para volver al extranjero, pero decidí ir a Zamora por el proyecto que me comentaron. Cuando llegué allí, no fue como me lo habían explicado. En el día a día vi faltas de respeto hacia muchos compañeros, hacia el trabajo de los jugadores. La verdad es que fue un año complicado.

No sigue.

El club está inmerso en una serie de cambios. El director deportivo cambió al final. Yo ya había hablado con el anterior y le comenté que no estaba contento y que no quería continuar. Luego me dicen que el nuevo director deportivo iba a hablar conmigo, y él ya sabía que el entrenador no quería que siguiera, porque también tuvimos algún que otro choque. Así que creo que, por ambas partes, lo mejor era separar caminos.

¿Y a dónde mira?

Yo me siento muy bien, y lo que quiero es disfrutar del fútbol. Este año no pude hacerlo como me hubiese gustado. No hablo de jugar más o menos, sino de disfrutar del día a día, de sentir que el trabajo es valorado. Lo que busco ahora es lo mismo que buscaba esta temporada: un sitio donde realmente confíen en uno, más allá de factores económicos o de salir fuera.

Ofertas no le faltarán…

Bueno, no lo sé. Ya te digo, no quiero apresurarme. El año pasado dejé pasar alguna oferta económicamente mejor porque no sentía que fuera mi lugar, sobre todo por el estilo. Quiero ir a un sitio que me ilusione, donde me sienta valorado y con ganas de estar.

¿Qué le ha parecido la Primera Federación?

Me ha sorprendido. Es una competición bastante reñida. Es verdad que hay una diferencia más grande de lo normal, a priori, entre los equipos de arriba y los de abajo, aunque luego en el campo eso no siempre se nota. Es una liga competitiva, pero creo que su principal hándicap está en los campos. Hay ambientes a los que no estás acostumbrado. A mí, por ejemplo, me pasó en algún estadio: en el Real Unión de Irún, que es un histórico, el campo era barro puro, no se podía dar un pase ni correr prácticamente. También jugamos en Amorebieta y el campo no era el mismo de cuando estaban en Segunda. Era un campo casi sin gradas, que aparece en la montaña, que parecía dejado a la mano de Dios. No es que te desmotives, pero no es lo mismo jugar en un estadio lleno que verte allí, con frío, lluvia y sin apenas gente… que parece nadie quiere jugar.

¿Y a nivel futbolístico?

Creo que se parece un poco a Segunda, sobre todo en que la gente premia el no equivocarse. Pocos equipos arriesgan saliendo desde atrás; se busca más generar segundas jugadas. Lo que pasa es que los filiales cambian un poco el panorama, ¿no? Porque suelen apostar por jugar más al balón. Pero, en general, se juega más en largo, buscando la segunda jugada, transiciones rápidas y meter el balón al área cuanto antes.

Parece que al Tenerife no le espera un camino sencillo…

No, no, está claro. Ya te digo, muchos equipos que han descendido pensaban que iban a subir rápido y llevan años en la categoría. Es una liga muy compleja. Como decía antes, estar arriba pasa por ganar en campos difíciles. No sé en qué grupo caerá, pero si quiere optar a todo, tiene que ser fiable también en esos campos complicados. Nosotros, por ejemplo, fuimos a Tarazona, un campo donde ni regaron el césped y el balón no rodaba. Tenían un estilo muy directo, y acabamos perdiendo 1-0 sin que pasara nada, solo por una acción a balón parado. Ese tipo de partidos son los que van a marcar que el equipo esté arriba.

¿Ha seguido al representativo?

Sí, la verdad que sí. Este año lo he seguido más que nunca porque está Maikel, que es amigo mío de toda la vida. Hemos coincidido muchos años, tanto como compañeros como rivales, y por él estuve muy pendiente esta temporada. No lo vi todo, pero sí que lo seguí.

No es fácil ver al club en esta situación.

Desde luego. De hecho, un amigo mío me mandó un mensaje ayer por el cambio de presidencia, y claro, en la Península sorprende porque no se enteran de todo lo que pasa. Seguro que hay muchas cosas que ni nosotros mismos nos enteramos. Pero la verdad es que ha sido un año complejo, que no ha salido bien. Sí que es sorprendente, porque al final el equipo tiene buenos jugadores y un buen plantel. Es una pena, tanto para la Isla como para el club.

Su nombre ha estado ligado varias veces al Tenerife, ¿hubo algo serio?

Pues mira, justo lo comentaba antes con un amigo. El año que más sonó fue cuando firmó Garai, que me tuvo en Soria y quiso llevarme para allá, pero yo tenía contrato y no me dejaron salir. Y en cuanto al resto, nunca ha habido un acercamiento serio, o al menos que yo sepa. Siempre ha habido mucho ruido, pero ninguna opción real de venir. Pasa el tiempo y uno lo ve cada vez más lejos.

Supongo que le haría ilusión que se presentara esa opción.

Sí, obviamente sería un poco tonto decir que no. Siempre me ha gustado la idea de volver, pero nunca se ha dado la oportunidad. Ese año lo comenté al club, pero en Soria no me dejaron. Además, yo era capitán y no quería hacer ninguna locura. Pero siempre ha sido una opción especial para mí. Jugar para el club de tu Isla, delante de tu familia y amigos, es algo que creo que es especial para cualquier jugador. Para mí, eso es algo obvio.