CD River FS y CD Intersala Zamora pasan a ser un único club

CD River FS y CD InterSala Zamora pasan desde hoy a ser un solo club. La fusión de ambas entidades, tras varias semanas de trabajo, se concretó este viernes con la presentación del nuevo proyecto del ente deportivo resultante. Una visión que pretende impulsar el fútbol sala base de Zamora y fortalecer el deporte local contando con el respaldo de Ayuntamiento de Zamora, Diputación Provincial y Caja Rural de Zamora.

La puesta en escena de la fusión tuvo lugar en la sede central de Caja Rural de Zamora, principal entidad privada tras la unión de ambos clubes. Una integración a la que cada uno aporta lo mejor de sus antiguos proyectos buscando asentar un único ente que goce de una estructura completa que facilite el propósito general que tenían CD River FS y CD InterSala Zamora, impulsar el fútbol sala local.

"Es un día de auténtica celebración", dijo Narciso Prieto, anfitrión de la presentación del proyecto y uno de sus grandes impulsores. "El mensaje desde hace años por parte de Caja Rural era el de que la unión hace la fuerza, y por fin ha llegado del día. Zamora necesita proyectos estratégicos y de unidad, que aporten consolidación deportiva, tanto por el bien de la base y como para aspirar a la élite, pero cuando no existe unión es difícil hacer esos proyectos de fortaleza. A partir de hoy, esa unión existe", comentó Prieto, señalando que por fin "Zamora contará con un único club con todas las categorías, de Segunda B a chupetines, lo que fortalece a la provincia".

Prieto también destacó que Zamora "ha sido importante en el fútbol sala" y puede volver a serlo a partir de ahora porque con esta unión "todo será más fácil para todos", para instituciones, patrocinadores, jugadores y demás sectores.

Apoyo de Ayuntamiento y Diputación de Zamora

La fusión también recibió la enhorabuena por parte de las instituciones, representadas por Juan del Canto y Manuel Alesander Alonso. El diputado de deportes señaló que "aunar fútbol sala de élite y cantera, aunar esfuerzos y apostar por un único club hace más grande el fútbol sala de la provincia"; mientras que el edil deseó "un futuro lleno de éxitos y que el fútbol sala renazca de la ciudad y le esperen pabellones repletos de aficionados" a partir de ahora. Buenas palabras que también dirigieron ambos a Narciso Prieto, señalándole como uno de los principales responsables de que el proyecto cobre vida gracias a su incesante labor desde hace años.

En cuanto a los presidentes que han llevado a cabo la fusión, ambos comentaron que sus entidades "han dado un paso de futuro, para crecer en el deporte" y que sus contrapartes "lo han puesto fácil" para llegar a un acuerdo que beneficie a todos los implicados, bien portaran el blanco y negro o el rojo y verde la temporada anterior.

Estructura completa, nuevo técnico y objetivos

Por lo que respecta a las bases del nuevo proyecto, la presentación dejó claro que, tras esta fusión, el club se pasa a denominar CD River Zamora FS y que, más allá del escudo, se trabajará por el fútbol sala. Será una entidad con una estructura dirigida en la que el primer equipo será el Segunda División B, que mantendrá su esencia y se denominará River Sala Zamora Caja Rural. Un equipo que ya tiene asignado un entrenador, que será Óscar García Poveda.

García Poveda ha sido elegido no solo para tomar las riendas del equipo principal, sino también para ejercer de director deportivo del nuevo proyecto. Un entrenador que parte con una ventaja que desde ambos clubes consideraban necesaria para que la fusión funcionara: no tener pasado en ninguna de las dos entidades. "La primera convención era que tenía que venir alguien externo, que no conociera a nadie de ambos clubes y, entre otras cosas, por ello se ha fichado a Óscar García Poveda", comentó el presidente Alejandro Pérez, destacando también que es "un gran profesional y persona" y que "ya ha estado viendo el día a día de la ciudad e involucrado en el club durante la última semana". "La pelota entrará o no, pero creemos que es el hombre adecuado para crecer y tenemos sensación de que nos ayudará a ello", indicó Pérez, destacando que será "un profesional del que nutrirse".

Además, el nuevo club señaló que su primer objetivo está más allá de un resultado clasificatorio. "No renunciamos a nada, nunca lo haremos, pero el objetivo principal es afianzar esta unión. Hacernos fuertes", comentaron, destacando que también está contemplado en el proyecto el posible ascenso a Segunda División del equipo femenino del River que disputará su fase de ascenso en unos días. "Si se logra dar el salto de categoría, como parte importante del club, tendrá un equipo de garantías para la categoría", destacó Pérez.