Adriana Cerezo, deportista con raíces en Zamora: "El año después de París’24 es el de la ilusión"

La taekwondista olímpica con raíces zamoranas Adriana Cerezo ya mira al futuro. Durante un acto explicó que el año después de los Juegos de París 2024 es "el de la ilusión", como un "lienzo en blanco" y "una oportunidad para crear la deportista" que quiere ser "cada día y de cara a Los Ángeles", después de la "caída" en la capital francesa el verano pasado. "Volver fue ir con todo, decidimos que Los Ángeles era el siguiente paso, volver y entrenar. Lienzo en blanco, empezar de cero, ver las cosas que nos encantan y las cosas que hay que mejorar. Es una oportunidad para crear la deportista que quiero ser cada día y de cara a Los Ángeles", expresó la deportista a los medios en un evento de Universae en San Sebastián de los Reyes.

Acompañada por sus compañeras del club Hankuk Luana y Viviana Márton, Cerezo afirmó que "el año post olímpico es el año de la ilusión, partiendo de la caída en París". "Me gusta entrenar, pasar tiempo en el gimnasio, lo veo como un año de oportunidades", insistió la subcampeona olímpica en Tokyo 2020 (-49 kg).

Cerezo, de 21 años, tuvo que conformarse en París con un noveno puesto, pero ahora ya piensa en mejorar. "No es un cambio de chip a mitad de camino, es en el día a día", reiteró la apasionada de los entrenamientos diarios en el gimnasio, donde se evalúan "todas las semanas". "Es muy importante tener el mismo lenguaje y entendernos, todos en la misma línea. No hay una fórmula secreta para ser campeón, pero nosotros vamos a seguir todos el mismo camino y seguirlo a tope", agregó. En el acto de renovación del apoyo de Universae al club Hankuk, la española aprovechó para recordar que "es muy importante que haya instituciones que den facilidades" para que los deportistas de élite compaginen los estudios con su carrera deportiva. "Nosotros viajamos muchísimo, y yo puedo estudiar mientras viajo", advirtió cuando acaba de graduarse en criminalística. "Nos tienen que dar las herramientas, sin que nos regalen nada. Mucha gente tiene que decidir entre su carrera deportiva o los estudios, pero no tiene que ser así, las dos cosas se complementan muy bien. Y muchas veces dependes de la buena voluntad de un profesor", zanjó.