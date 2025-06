Sergio Mata, nuevo entrenador de la Bovedana: "Tenemos la idea de pelear por estar arriba este curso"

El nuevo técnico de la Bovedana, Sergio Mata, cuenta con más de 20 años de experiencia en los banquillos a sus espaldas. Un bagaje que, tras arrancar su nueva etapa al final del curso pasado en Bóveda de Toro, le invita a ser optimista. Al entrenador le encanta el ambicioso proyecto de la entidad "morada" y también la pasión del pueblo que está detrás de su nuevo equipo.

Ha pasado poco más de un mes desde su fichaje, ¿Qué tal se encuentra en Bóveda de Toro?

Estoy encantado, la verdad. Mi idea era llegar de cara a la próxima temporada, pero pude venir antes y acercarme a la localidad. Comer en sus locales, conocer a su gente y sus establecimientos. Me gusta ese contacto con la gente y, aunque las cosas se precipitaron, estoy encantado en Bóveda de Toro.

¿Qué es lo que más feliz le hace de estar en su nuevo club?

Creo que, ser el representante del equipo femenino en categoría nacional de un pueblo de 700 habitantes que respira fútbol por todos los costados es una pasada. Tiene que me recuerda a los que me vieron crecer, donde se respira ese fútbol de verdad. Además, cuenta con un gran proyecto que se vive con ilusión.

Esa ilusión parece haber crecido con su llegada y hay expectación de cara al próximo curso.

Creo que lo menos ilusionante del proyecto soy yo -ríe-. Lo que más destaca es que la Bovedana tiene un proyecto del pueblo, de su gente. Personas como las que dirigen el club, que trabajan sin descanso y se afanan en cuidar tanto de sus niñas, equiparándolas con el equipo masculino. Santi, Javi, Paula... Dentro de ello, yo simplemente estoy buscando adaptarme y no defraudar a nadie, menos a los que han puesto confianza en mí para lo que pretendemos hacer.

¿Y qué aspira a conseguir, de qué habla?

Lo que ha hecho este equipo y el club siempre. Vamos a llevar el nombre de Bóveda de Toro a cada rincón donde vayamos a jugar. Y queremos hacerlo con humildad, como corresponde al pueblo, pero también con estilo. Con saber estar, en todas las áreas.

El equipo y la afición ya ha tenido oportunidad de verte en acción. ¿Qué lectura te dejaron los últimos tres partidos de liga que dirigiste? ¿Cuáles son tus sensaciones?

El hecho de haber tenido estos tres partidos de liga en los que ya no había nada en juego fue muy positivo para mí. Creo que las jugadoras me pudieron conocer y un poco y yo tomar sensaciones reales de lo que tenía entre manos. El calendario nos llevó a enfrentarnos al último clasificado, al líder y campeón, y a un rival complicado. Las chicas respondieron muy bien el primer día superando al colista y se fueron adaptando a lo que les pedía desde ese día.

¿Y de esos partidos, cuál fue el más significativo?

Sin duda, el 1-5 ante el Deportivo. Aunque fuera una derrota, alcanzamos el descanso con 1-1 en el marcador frente al mejor equipo de la liga y, durante 60 minutos, les competimos muy bien. Eso nos empujó a trabajar mejor todavía.

Una buena razón para ser optimista, sin duda.

Sí. Las chicas estaban muy contentas con el trabajo realizado. Mi sensación es esa y creo que anima a pensar en un año muy ilusionante porque ese comienzo te empuja a darlo todo. Además, pensamos realizar muy pocos fichajes y contar con la base de la plantilla de esta última temporada, lo que ayudará a dar continuidad a ese inicio.

El pasado curso fue muy bueno. ¿Es posible mejorar?

Esa es nuestra intención. Vamos a estar dando guerra ahí arriba después del verano. Las perspectivas son esas. El club tiene como objetivo buscar el ascenso la próxima temporada, pero no podemos quedarnos solo con el único objetivo de ascender. Debemos querer estar ahí arriba.

¿Ve posible alcanzar el objetivo?

Sin duda. Estamos pendientes todavía del plan competicional del próximo curso, para el que se esperan cambios. Por ejemplo, se especula que, ahora con más grupos, el primer clasificado ascenderá de forma directa y los equipos clasificados entre el segundo y el quinto puesto jugarán un "play-off" por otra plaza en la superior categoría. Nuestra aspiración es estar arriba, es decir, estar entre los tres primeros clasificados. Sabemos cómo es el fútbol y que algunas acciones o partidos concretos pueden definir temporadas, pero queremos estar entre los tres primeros. Esa será nuestra lucha, luego que el balón decida.

Todavía es muy pronto y habrá días para cambios en el equipo, pero ¿tiene una idea ya de cómo será el regreso al trabajo para la Bovedana?

Sí. A mí, particularmente, me gustaría realizar una pretemporada muy exigente. Tanto a nivel de entrenamientos como de partidos. Por eso estamos buscando rivales de superior categoría, tanto dentro como fuera de Castilla y León. De hecho, me encantaría poder jugar contra un conjunto poderoso, de mucha entidad. Es mi ilusión, que el equipo se empiece a enfrentar a retos importantes.

Por lo que veo, otorga gran valor en la pretemporada.

Tiene que ser así. Muchas veces los equipos afrontan este tramo con intención de únicamente construir el grupo, pero se debe ir a más. Hay que plantear a las jugadoras grandes retos, quizá jugar contra un Real Madrid, un Atlético de Madrid o un juvenil de un gran club. Un desafío importante para las chicas que pueda marcar un punto de partida. No me gustan los partidos de preparación en los que marcas 15 goles y repartes minutos; creo que eso no aporta nada.

¿Y qué tipo de fútbol le gustaría ver durante esa preparación? ¿Cómo es y qué gustos tiene como técnico?

Como entrenador intento seguir un poco ese discurso de Xabi Alonso que tanto gustó cuando fue presentado por el Real Madrid. Creo que un técnico tiene que adaptarse. Ver de qué materia dispones, qué jugadoras son las que quieres jugar, el campo del que dispones... Al final, soy un entrenador que quiere que sus jugadoras disfruten, mucho, y que lo hagan trabajando mucho, con sacrificio, para obtener buenos resultados. No hay mucha más receta.

Además de entrenador del primer equipo, asumo que se hace cargo de la sección femenina del club. ¿Tiene pensado una cantera o es demasiado difícil para un pueblo de 700 habitantes y más en el fútbol femenino?

El proyecto del club es ambicioso, pero hay que ir poco a poco. Creo que lo más importante es que las jugadoras empiecen a hablar bien de tí, como hasta ahora. Que se hable de lo bien que trabaja el club, como hasta ahora; de lo bien que se entrena y las maravillosas condiciones de Bóveda de Toro. Creo que, con esfuerzo y una imagen seria, la Bovedana y su fútbol femenino puede crecer muchísimo.

También ayudaría que más aficionados se acercaran a Bóveda de Toro a disfrutar de este equipo. Un equipo de gran relevancia, dentro y fuera del propio pueblo.

Yo, personalmente, recomiendo venir a todos a pasar por lo menos un día en Bóveda de Toro. Acudir en pretemporada y disfrutar de alguno de esos partidos. Sobe todo, disfrutar, tanto de las chicas como de la localidad. Desde la comida, porque es una delicia tanto los restaurantes como los bares que hay en el pueblo, como del trato del pueblo. Vecinos que dan un gran ambiente en el campo de fútbol. Creo que es una buena experiencia para el resto de zamoranos y ojalá se animen esta temporada.

Suscríbete para seguir leyendo