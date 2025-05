Frimpong no continuará en el Zamora CF y será baja para la temporada 2025-2026

El Zamora CF ha comunicado este sábado por la mañana que Eugene Frimpong no continuará en el club rojiblanco y será baja para la temporada 2025-2026. Una salida esperada ya que, pese a contar con condiciones, el ghanés nunca terminó de ser protagonista en el conjunto de Juan Sabas.

El mediocentro defensivo, canterano del Real Valladolid, llegó procedente del filial blanquivioleta en el mercado de invierno ante la baja de Juanan y la necesidad de un jugador de corte defensivo para apuntalar el centro del campo. Sin embargo, el futbolista de Kumasí, que llegó al Zamora CF acumulando cerca de 60 partidos en Segunda RFEF, nunca terminó de brillar y ganar muchos minutos sobre el verde. Su papel fue la de un hombre de refresco, partiendo habitualmente desde el banquillo cuando se necesitaba energía en el tramo final de los encuentros.

Su versatilidad y sus condiciones no acabaron nunca de llevarle a tener un papel protagonista y, por eso, no es de extrañar que pase a formar parte de la lista de bajas del Zamora CF en la que ya han sido incluidos en días previos Edu Campabadal y Roni. Y, al no contar con ese rol más importante, parece lógico no invertir en la continuidad de Frimpong.

El club, por supuesto, agradece al jugador su entrega y disponibilidad como rojiblanco a lo largo de los últimos meses y le desea suerte en el futuro, como ha hecho con futbolistas anteriores.