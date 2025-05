Dani Hernández, jugador del Zamora CF durante 20 años: "Me hubiera gustado tener una oportunidad, pero nunca llegó"

Dani Hernández pone un punto y aparte a su relación con el club de su vida, el Zamora CF. Seguirá siendo socio porque el amor por el rojiblanco no se ha quebrado, pero reconoce que necesita alejarse después de su temporada más complicada como futbolista, mucho más que las que acumuló meses sin cobrar. Está convencido de que le queda fútbol por demostrar y tiempo de disfrutar en el verde, que es su gran pasión, aunque tendrá que hacerlo en otro escenario, lejos de su casa.

¿Qué supone volver asomarse a este balcón del Ayuntamiento? Hace un año nadie imaginaba este final.

Me vienen muchos recuerdos. Es un sitio especial para mí y nunca se me olvidará cuando subí después del ascenso a Primera RFEF con todos mis compañeros después de un año tan duro como el que vivimos.

Solo ha pasado un año y en cierto modo parece que fue hace una eternidad.

Yo pienso que las temporadas se pasan relativamente rápidas. Sí es verdad que volvería a vivir ese momento una y un millón de veces, porque es uno de los más especiales de mi vida. Quedará siempre para el recuerdo la foto tan bonita que tengo en este balcón con Juanan y Carlos (Ramos) y con toda la afición del Zamora.

Vamos a la temporada actual. Aunque la renovación tardó porque estaba de luna de miel, todo parecía ir bien. ¿Cuándo se dio cuenta de que iba a ser un año complicado?

La renovación tarda porque yo estoy de luna de miel y vengo a Zamora 10-15 días antes de la pretemporada y es cuando ya hablo con el club, pero la pretemporada fue bien. De hecho, creo que hago un gol en el último o penúltimo partido contra el Salamanca. Después llega la primera jornada, me lesiono y ahí me cuesta arrancar. Cuando me doy cuenta es un poco después de la lesión. Hasta la lesión sí que es verdad que tampoco había pasado nada raro para imaginar que iba a ser un año duro.

¿La vuelta fue en noviembre?

Octubre y noviembre estuve lesionado. A finales de ese mes voy convocado al primer partido ya recuperado.

¿Ahí ya vio que iba a ser difícil?

No, ahí el equipo estaba ganando y, obviamente, cuando el equipo está ganando y está a un buen nivel deportivo cuesta más entrar. Sobre todo cuando están dándose los resultados. Pero es verdad que veía que no llegaba ninguna oportunidad.

91 minutos ha jugado en toda la temporada, ¿habló con el entrenador de su situación?

No. Hablé en Navidad para ver cómo me veía después de la lesión y él me veía bien. Yo esperaba tener la oportunidad, sobre todo después de Navidad porque tuvimos una semana de vacaciones y estuve entrenando bastante para llegar bien en enero. Esperaba tener una oportunidad que no llegó en toda la segunda vuelta, porque en 10 minutos en un campo de fútbol es imposible, poco se puede hacer.

Daba la sensación de que cuando salía lo hacía, no sé si revolucionado, pero sí con ganas de agradar.

Sí es verdad que intentas demostrar porque sabes que no vas a tener ninguna oportunidad más. Así que lo intentas en esos 10 minutos, pero es muy difícil.

Entiendo que han sido muchos los momentos en los que pensó en dejarlo, pero ¿cuándo llega la decisión definitiva?

Justo después de jugar en Lugo, en la penúltima jornada. Tuvimos un par de días libres y ahí lo decido.

Llega ese último partido, entra en el Ruta de la Plata y no está en el once…

Me lo esperaba, sinceramente, yo sabía que no iba a jugar de inicio. Me preguntaba la gente y yo les decía a todos que no iba a jugar. Te decepcionas porque esperas despedirte de la mejor manera. Al final me despido con media hora, con un pasillo que me hacen mis compañeros a la carrera y yo no quería ni recibirlo porque lo único que tenía en mi cabeza era remontar. Entonces, esperaba que fuera de otra manera, pero tocó así, igual que todo el año. Tampoco me sorprendió.

Empieza a calentar, ¿se le pasó por la cabeza la opción de que no le sacara?, ¿no tener ni un minuto?

No quería pensarlo, pero sí se me pasó por la cabeza después de todo lo que había vivido. Después de todas las veces que me había pasado calentando en esa banda pues pensé: igual no juego y un día más.

Es verdad que la gente gritaba su nombre desde la grada.

Eso es de agradecer. Estaban todos los niños allí gritándome y pidiéndome la camiseta. Ha habido muestras de cariño hasta el último día y eso me lo llevo.

¿Le sorprende que el entrenador apostara antes por otros compañeros?

No porque es la decisión del entrenador. Si a mí no me veía al nivel de otros jugadores, no me tengo que meter. Sí que esperaba durante todo el año, obviamente, en todos los partidos, una oportunidad de verme en el once.

No ha sido titular en todo el año.

No. Yo no sé si todos, o casi todos los compañeros, han tenido la oportunidad de jugar de titular, y yo no he tenido esa oportunidad. Y como nunca me había pasado, pues es raro. Pero en las decisiones del entrenador nunca me he metido y nunca me voy a meter porque al final es el que toma las decisiones y lo hace por el bien del equipo.

Acaba la temporada, llega la rueda de prensa y el entrenador, es verdad, habla muy bien de usted después del encuentro, al menos públicamente. ¿Cree que fue sincero?

Como he dicho, lo pongo en duda. Lo pongo en duda porque sí que creo que piensa que soy buena persona, pero no creo que piense que soy buen capitán. De hecho, no me he sentido tratado como todos los años anteriores de capitán en este club. Por eso no creo que lo piense o, por lo menos, lo pongo en duda.

Dame un ejemplo de cuándo no se ha sentido bien tratado como capitán.

Creo que como todos o casi los compañeros, pero yo no he recibido ninguna muestra de cariño o preguntarme qué tal, cómo estás, sentirme un poco cercano a él. No me he sentido cercano a él en todo el año. Sí es verdad que yo he intentado ejercer de capitán como todos estos años, pero me sentía desplazado, no me sentía como todos los demás años. Podría pegar una rajada, pero paso.

Acaba la temporada, se van de cena, ¿tuvo la oportunidad de hablar con él?

No, si tampoco he hablado en todo el año. Yo no me refiero a dar explicaciones sino llegar y ser cercano, decir no estás jugando, pero eres súper importante o alguna palabra de cariño… pues cuando acaba todo tampoco lo esperas. Le doy la enhorabuena a él y a toda la plantilla y es cierto que todos los compañeros me han mandado mensajes de apoyo y de fuerza porque saben que ha sido un año muy duro para muchos pero para mí en especial porque al final es muy difícil acabar así en tu casa.

Acaban 20 años en el Zamora CF. Empezó siendo un niño y le hemos visto crecer, evolucionar, hacerse jugador. ¿Cuál era la despedida que soñaba?

Por parte de la gente, de la afición, no me esperaba tanto cariño y sí fue muy especial. La despedida fue la que fue y fue especial. Evidentemente me hubiese gustado jugar de titular, pero sabía que no había opción. La que hubo me gustó, fui muy feliz en ese rato y me fui a casa contento y sabiendo el cariño que tengo de la gente.

Y a las puertas de los 300 partidos. Una pena no haber llegado.

Pues sí, es bonito cumplirlo. Me quedaban 13 partidos al empezar la temporada y no he sido capaz, me he quedado a cuatro. Aunque hubiese jugado los minutos del descuento lo hubiese conseguido, pero no ha habido manera. Creo que he estado, 15, 16 o más partidos convocado y después no he jugado ni un minuto.

¿Le parece que el noveno puesto con el que se ha terminado esta plantilla es acorde a la calidad?

Si nos vamos un poco a la ambición y a cómo llegamos al último mes, podríamos haber hecho algo más, seguro. Creo que estábamos en buena posición y teníamos una muy buena plantilla. Siempre dices, pues nos faltaba esto, nos faltaba lo otro… pero teníamos un gran equipo, muy buenos jugadores y estábamos bien posicionados para coger, por lo menos, la Copa del Rey y soñando un poco meternos en play-off. Entiendo que teniendo muchos jugadores de Segunda RFEF es más difícil.

Dani Hernández posa para esta entrevista. / J. L. F.

Hablaba como capitán en relación al entrenador. ¿Cómo se ha sentido con los compañeros? ¿Cómo era el ambiente en el vestuario?

Muy bien, con todos, muy bien. Sabiendo muchos cómo lo estaba pasando, me enviaban menajes para ver cómo estaba. También me decían durante la semana que estaba entrenando de puta madre, que me iba a dar alguna oportunidad... En ese sentido no tengo ni una queja, todo muestras de cariño.

¿De la propiedad también sintió ese cariño?

Sí, siempre que venían me preguntaban cómo estaba. Con ellos bien y me han dejado las puertas abiertas para en el momento que yo quiera poder estar. Me han dicho que tengo las puertas abiertas de mi casa, que es mi casa, y que cuando quiera echarles una mano, ahí está el club.

¿El peor momento de estos 20 años?

Este año.

¿Ni los meses que estuvieron sin cobrar?

No, este año... Te lo prometo. Como este año no lo he pasado ninguno.

¿Y el mejor?

El ascenso. Lo que hablábamos antes. Subir a este balcón.

¿Seguirá siendo socio?

Sí, claro. En cuanto salgan los abonos, me haré socio con mi padre, como siempre, como todos los años.

No sé si está pendiente del equipo que se quiere hacer o le da exactamente igual.

Sí, claro que estoy pendiente.

¿Y qué equipo cree que se va a hacer?

¿Y qué equipo cree que se va a hacer?

Seguro que se va a hacer buen equipo porque el proyecto que tienen es ilusionante y con ambición. Se va a hacer buen equipo. Luego ya en el verde y en los resultados pues decidirán otras cosas, pero pienso que se va a hacer un muy buen equipo.

¿Ya le ha dado tiempo a pensar en el futuro?

Estoy esperando para a ver qué sale y a tomar una decisión.

Se ha oído de todo. Salamanca, Noname, Villaralbo...

La gente se piensa que me quiero quedar en Zamora, pero me quiero ir muy lejos, la verdad, después del año que he pasado.

¿Muy lejos de Zamora?

Sí, pero luego no sé lo que va a pasar. Me quiero tomar un tiempo y salir de mi zona de confort ya que no puedo estar en el Zamora CF, porque si hubiese podido me hubiese pasado como siempre y me hubiese quedado. Pero si me sale algo lejos o un nombre ilusionante pues voy a seguir disfrutando del fútbol en otro lugar.

Es evidente que su futuro pasa por el Zamora CF.

Si la propiedad, que espero que sean Javier Páez hijo y Javier Páez padre, quiere, por supuesto. Es mi casa y volveré. Lo único que les dije es que me apetecía y quería seguir jugando al fútbol porque pienso que cuando el fútbol se acaba ya no hay vuelta atrás, y creo que me quedan un par de años, tres, cuatro... de seguir disfrutando del fútbol. Mi pasión es estar en el verde.

Con todo lo vivido habrá pensado que ya no valía para esto.

Se te pasa por la cabeza muchas veces el tirar la toalla, pero es verdad que el otro día cuando acaba el partido me quedo con buen sabor de boca porque al final sí participé en el gol, tuve ahí un par de disparos a puerta… y dices: si hubiese tenido una oportunidad seguramente la hubiese aprovechado… o no, pero quiero por lo menos ver y decirme a mí mismo si estoy o no estoy, y ser sincero, porque este año no lo he podido ver.