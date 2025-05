Rubén Pascual continuará como máximo responsable de la cantera del CB Zamora

La planificación del CB Zamora para el próximo curso continúa. Tras la renovación de Jacob Round, capitán del primer equipo, el club anunciá que Rubén Pascual continuará como máximo responsable de la cantera.

Será la tercera campaña consecutiva del entrenador balear en esta función, consolidando un ciclo de crecimiento deportivo, organizativo y formativo que ha situado al CB Zamora como "uno de los referentes autonómicos en baloncesto de base", según apuntan desde la entidad.

Desde su llegada al club en el verano de 2023, Pascual ha liderado un proceso de estructuración y profesionalización del área de cantera, que en la última temporada ha contado con 482 jugadores y jugadoras, distribuidos en diferentes niveles de formación: desde los Juegos Escolares hasta los equipos autonómicos y sénior.

La temporada 2024-25 ha cerrado con 12 equipos en competición autonómica, un equipo sénior masculino en Primera Nacional, una sección femenina en desarrollo, y una Escuela de Baloncesto con más de 100 jugadores y jugadoras. Además, a través del programa “Basket en la Escuela”, el club ha mantenido actividad regular en más de 15 centros educativos de la capital y la provincia, alcanzando a más de 200 escolares.

Este amplio entramado formativo ha sido posible gracias al trabajo de más de 40 entrenadores y monitores, coordinados por el propio Rubén Pascual, que ha impulsado la creación de un modelo basado en el acompañamiento a las familias, la educación deportiva y la mejora progresiva de los entrenadores locales.

"Ha sido un periodo de asentamiento, de conocer el entorno y compartir nuestras ideas para construir una identidad propia como proyecto deportivo. Me he sentido muy cómodo gracias al equipo técnico y a la confianza del club”, aseguró el profesional. “Tenemos la convicción de que seguiremos creciendo. Queremos seguir formando entrenadores y consolidar procesos de enseñanza-aprendizaje en todos los niveles. La cantera debe ser un lugar de formación, no solo deportiva, sino también de valores y convivencia”, añadió.

Para concluir aseguró que "la familia CBZ es un todo. Desde la junta directiva, pasando por los entrenadores, familias, instituciones y patrocinadores, hasta los jugadores del primer equipo, que ejercen de referentes para nuestros jóvenes. Todo ese conjunto hace que el CB Zamora sea más que un club”.