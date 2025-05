Florentino blinda el Real Madrid: Del ‘austericidio’ a gastar 108 millones en un excanterano y un central veinteañero

Carlo Ancelotti cambió a Carvajal por Lucas, a Militao por Asencio y a Marcelo por Fran García. Florentino no se rascó el bolsillo y el equipo se ha ido vulgarizando atrás en las dos últimas temporadas. Ni un reproche al club de Carletto, que se dedicó a parchear el problema, pero los resultados han devuelto a la realidad a un Real Madrid que ha caído ante cada equipo de cierto calado que ha encontrado enfrente en estos últimos meses: las goleadas del Barça, la derrota en casa con el Milan, el repaso en Londres ante el Arsenal, el tropiezo en Anfield, las derrotas recurrentes en Liga…

Lenny Yoro podía haber sido la solución a los problemas blancos, pero el joven central francés acabó en el Manchester United después de que los ‘red devils’ pagasen un precio que estaba fuera de mercado. Las órdenes de Florentino a José Ángel Sánchez y Juni Calafat fueron muy concisas: jugadores libres para no pagar traspasos. Así llegó Antonio Rudiger y lo hizo también David Alaba. Y así lo hará en unos días el inglés Trent Alexander-Arnold procedente del Liverpool.

Sin embargo, Xabi fue claro cuando se sentó con el director general del Real Madrid demandando la llegada de dos laterales, uno por carril, un central y un mediocentro. El diestro ya estaba atado (Alexander-Arnold), el central apareció casi por sorpresa (Dean Huijsen) y el Madrid no dudó en convertir a este central de 20 años en el defensa más caro de su historia pagando los 58 millones de euros de su cláusula.

50 millones para recuperar a un canterano

El carrilero zurdo será Álvaro Carreras, un excanterano de 22 años criado en Valdebebas que se marchó al Manchester United y por el que el Real Madrid pagará ahora 50 millones para costear su regreso. La operación no es precisamente brillante. Los blancos, que tienen una buena relación con el Benfica, han intentado abaratarla de todas las maneras posibles, pero no han tenido forma y desembolsarán esos 50 millones de los que no se han movido los lusos, ni ofreciéndoles jugadores de la cotizada cantera blanca.

El Madrid desembolsará, por tanto, 108 millones de euros por dos defensas que no están consolidados todavía, por más que sean proyectos de grandes jugadores. Siendo además uno de ellos un canterano que el dejó irse para que buscase la vida y al que ahora hay que repescar. Pero Grimaldo, que gustaba a Xabi, “era demasiado culé para jugar en el Madrid”, según cuentas fuentes del club. Este gasto confirma que Florentino ha dado un golpe de timón abandonando la política del ‘austericidio’ para blindar el equipo y hacer frente al Barça de Flick.

Reforzar el centro del campo ha sido la segunda tarea. Los blancos recuperarán a Nico Paz, operación por la que deberían pagar 8 millones al Como. Sin embargo, Cesc, técnico de los italianos, está peinando la cantera madridista en busca de algún talento descollante, lo que podría abaratar aún más la llegada del hispano-argentino para reforzar el mediocampo blanco. Junto a él, Valverde, Tchouameni, Camavinga y Arda, que heredará el rol de Modric, formarán la medular madridista el curso que viene.

Stiller, el protegido de Kroos

Para el mediocentro Xabi ha pedido alguien contrastado. No hay muchos y están todos atados: los argentinos Enzo Fernández y Alexis MacAllister, los españoles Rodri y Martín Zubimendi, el alemán Joshua Kimmich, el portugués Vitinha… Así que quien ha aparecido en escena ganando muchos enteros es el alemán Angelo Stiller, internacional alemán del Stuttgart que está representado por la agencia ‘Sports 360’, a la que acaba se incorporarse como socio Toni Kroos, quien además lo ha recomendado al Madrid para ocupar su puesto en la medular blanca. No tiene cláusula, así que su llegada está supeditada a una negociación con el Stuttgart.

El club blanco quería de inicio alguien con más jerarquía, un jugador con galones en algún club de primer nivel. Pero Xabi tiene perfectamente monitorizado a Stiller tras sus dos temporadas en la Bundesliga. Un jugador que conoce perfectamente el oficio, que ha crecido mucho en la liga alemana y que comienza a aparecer como internacional con la Mannschaft. Así que parece que es del gusto de Alonso, cuya prioridad ha sido reforzar la columna vertebral con defensas y un mediocentro. Arriba no ha pedido nada, y aunque le seducía traerse a Wirtz, está satisfecho con Bellingham, Vinícius, Mbappé y un Rodrygo que sigue con su futuro en el área.