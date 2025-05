El Zamora CF: seis contratos y siete ofertas de renovación para la temporada 25-26 en Primera RFEF

La planificación de la temporada 25-26 ya está en marcha. El Zamora CF quiere dar un paso más el próximo curso y nadie oculta que disputar el play-off de ascenso a Segunda División será el gran objetivo de la plantilla que volverá a liderar Juan Sabas desde el staff técnico. Con el entrenador confirmado, y sin sorpresas, toca el siguiente paso: configurar el equipo de la mano del nuevo director deportivo. Ya hay trabajo de campo hecho y es que durante los últimos meses se han elaborado informes y análisis de futbolistas que pueden interesar y adaptarse al proyecto zamorano, pero también es cierto que los responsables no quieren partir de cero y la pretensión es mantener la columna vertebral del último vestuario.

De este modo, en estos momentos hay seis jugadores con contrato en vigor. Guille Macho y Álvaro Romero firmaron por una temporada más a su llegada a la entidad, mientras que también están Alejandro Morales y Luis Rivas, que han estado cedidos los dos últimos meses con el reto de coger minutos y experiencia que en el Zamora CF no iban a tener. A estos cuatro nombres se suman dos de los jugadores más importantes del vestuario en los últimos meses: Kike Márquez y Rufo Lucero, cuya renovación fue automática por objetivos. En lo que respecta al de Sanlúcar de Barrameda cierra el curso liguero como pichichi del equipo con 9 goles en su casillero, mientras que la aportación de Rufo Lucero también ha sido clave en muchos partidos. Respecto al argentino, hay rumores que apuntan a ofertas de otros clubes de superior categoría, aunque desde el Zamora CF admiten que no son ajenos al interés por el futbolista pero insisten en que no han recibido ninguna oferta.

A partir de aquí comienzan las negociaciones con el resto. Por ahora, se ha mostrado interés por mantener en nómina a siete de los jugadores que han defendido la camiseta zamorana esta última campaña, y así se les ha trasladado, aunque bien es cierto que muchos de ellos no cuentan con una oferta económica en firme que llegará, previsiblemente, en las próximas horas.

Interés

La idea es poder mantener la portería, y se está pendiente de Fermín Sobrón, con el que ya se está hablando, y también de Altube. Además, se intentará renovar a dos jugadores que han sido prácticamente fijos en la primera línea como son José Carlos, central, y Sergio Nieto, lateral izquierdo. También se buscará mantener en el equipo la experiencia de Clavería y a Tresaco, que ha sido una verdadera revelación en el equipo, aunque sus buenas actuaciones le han llevado a tener varias opciones y son diversos los clubes que quieren hacerse con sus servicios. La lista de jugadores que, en principio, interesa para su continuidad se cierra con Carlos Ramos. Tras la salida de Dani Hernández, Ramos quedaría como el único zamorano en el equipo del Duero, convirtiéndose en la referencia de la cantera. Por el momento, las partes guardan silencio, pero sí se confía en un punto de acuerdo que permita la continuidad del centrocampista. En cuanto al resto, ya miran opciones en otros clubes.

