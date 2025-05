El Zamora CF acaba noveno pero no jugará la Copa

El Zamora CF finalizó, tras el empate (1-1) ante la Segoviana, en el noveno puesto del Grupo 1 de Primera RFEF, en el que era su primer año en esta categoría de altísimo nivel competitivo. El equipo rojiblanco, sin embargo, no pudo redondear una temporada brillante con su clasificación para la Copa del Rey, un serio revés para el presupuesto económico del club y para la propia afición que se ve privada de una competición en la que podrían pasar por el Ruta de la Plata equipos de primer nivel nacional.

Fue una última jornada de Liga sin grandes sorpresas, en la que el principal interés estaba en conocer qué equipo lograría el ascenso directo, y esa incógnita se saldó a favor de la Cultural Leonesa que tuvo que aplicar el basketaverage particular para superar a la Ponferradina, después de que los bercianos ganasen en Sestao y enviasen al equipo vasco a Segunda RFEF (0-2) mientras el equipo leonés no pudo pasar del 1-1 contra el Andorra que se metía en el play off de ascenso. De esta forma, hoy entrarán en el bombo del sorteo para la fase de ascenso: Ponferradina, Real Sociedad B, Andorra y Tarragona.

Por lo que respecta a la lucha por la supervivencia, el Unionistas de Salamanca se salvó por un solo punto gracias a la derrota del Sestao y Real Unión, mientras Osasuna B hizo valer su empate contra el Ourense para jugar un año más en Primera RFEF. Consumaron pues su descenso: Amorebieta y Segoviana, que afrontaron la última jornada ya descendidos, y se les suman Real Unión, Sestao y Barcelona At.

La Cultural y Deportiva Leonesa volvió a Segunda División, casi ocho años después de haberlo logrado en la última ocasión, un 28 de mayo de 2017, de nuevo en un repleto estadio Reino de León, tras vencer al FC Andorra y habiendo permanecido como líderes del grupo 1 de Primera RFEF durante las 38 jornadas de liga. El precedente en el que leoneses lograban el ascenso a la categoría de plata fue tras imponerse en el segundo partido de la eliminatoria por el ascenso ante el FC Barcelona B (2-1), con tantos de Julen Colinas y Álex Gallar; después de haber vencido también en terreno azulgrana 0-2 con los tantos del propio Gallar y Toni Villa en el Mini Estadi.

Los leoneses habían roto en 2017 una sequía de 43 años sin llegar al fútbol profesional, aunque la experiencia en Segunda División tan solo le duró una temporada ya que, también con Rubén de la Barrera en el banquillo, bajó a la desaparecida Segunda División B tras la derrota en Soria (2-1) un 2 de junio de 2018.

La fiesta institucional de celebración del ascenso de la Cultural se celebró ayer y concluyó con la recepción en el Ayuntamiento de León en la plaza de San Marcelo, donde la plantilla, cuerpo técnico e integrantes del Club fueron recibidos por la Corporación Municipal.

La jornada se inició con un encuentro privado de la primera plantilla en el Área Deportiva de Puente Castro con la cantera, para después iniciar un trayecto en autobús descubierto desde la sede de la Academia culturalista hasta la plaza de San Marcelo donde, desde el balcón de la sede oficial del Consistorio leonés celebraron de nuevo el retorno a la categoría de plata.

Cultural y Deportiva Leonesa y Ceuta CF, como campeones de sus respectivos grupos de Primera RFEF disputarán, a doble partido, la final por el título de campeón de esta tercera categoría que ya conquistó el conjunto leonés en la anterior ocasión en la que logró el ascenso en 2017 tras vencer 3-1 a La Hoya Lorca en el partido de vuelta, tras empatar (1-1) en el partido jugado en terreno murciano. n