Laura Pedruelo, oro en la Copa de España de Sprint Olímpico de Piragüismo

La Copa de España de Sprint Olímpico, celebrada este fin de semana en el embalse de Pontillón en Pontevedra, dejó un nuevo éxito para Laura Pedruelo, que se llevó el título de campeona en la modalidad de K-1 500 metros demostrando que se encuentra en un gran momento deportivo. Tras imponerse con cierta comodidad en la contrarreloj y semifinal, la zamorana del Durius Kayak salió a por todas en la final y no defraudó. Con un tiempo de 01:56:37 la palista subió a lo más alto del podio, seguida por Daniela García y Yaiza Novo, que completaron el trío vencedor. Al término de la regata, Pedruelo confirmaba las buenas sensaciones que tiene a estas alturas de temporada.

"Es cierto que en la Copa del Mundo el resultado fue bueno en el K-1 1000 metros, pero las sensaciones son no fueron del todo las idóneas ya que fueron cuatro semanas duras de concentración y selectivos internos que hacen ir un poco desgastada a la competición. Este fin de semana en K-1 500m me he sentido muy bien". Ahora, Pedruelo se quedará concentrada con el equipo nacional absoluto en Laias (Orense) para preparar el K1 1000 metros para el Campeonato de Europa que se celebrará en Racice (República Checa) del 19 al 22 de junio. Su presencia en las próximas citas internacionales viene dada de la Copa del Mundo de Szeged donde quedó sexta en K-1 1000 y se clasificó tanto para el Europeo como para el Mundial, tal y como establecían los criterios de la Federación Española, que la obligaban a estar entre las diez primeras clasificadas.

Marina giralda.

Volviendo a Pontevedra, también estuvo en la Copa de España de Sprint Marina Giralda, del Piragüismo Duero. La zamorana tomó parte en Júnior K-1 500 metros y fue segunda de su contrarreloj, octava en semifinales y séptima en la Final C. La temporada de piragüismo continúa con nuevos retos para los deportistas. n