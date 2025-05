Dani Hernández, un jugador que dejará huella

No por anunciada fue menos emotiva la despedida que el Zamora CF y su afición le dieron ayer a uno de los líderes de la mejor generación de futbolistas que ha dado la cantera rojiblanca. Dani Hernández deja el Zamora porque quiere seguir en activo y desestima así el ofrecimiento que le presentó el club de pasar a integrar el equipo técnico. Y se despidió con el sabor agridulce de una temporada en la que ha sufrido por no disponer de los minutos que se creía merecedor y tras un partido en el que su equipo desperdició la posibilidad que tenía de jugar la Copa del Rey en la próxima temporada.

El jugador zamorano, firmando autógrafos, y abrazando a su madre Gema González. / JLF

Dani Hernández saltó a la cancha al comienzo de la segunda parte y pasó a ser una pieza fundamental en la tardía reacción que protagonizaron los rojiblancos e incluso estuvo a punto de marcar pero no pudo ser y terminó su segunda etapa en el Zamora CF dando la vuelta al ruedo aclamado por los aficionados que le han seguido desde que era un destacado miembro de las categorías inferiores del club, un miembro de aquella generación histórica que protagonizó el último ascenso a División de Honor Juvenil. También recordaremos siempre a Dani como líder del equipo en las últimas temporadas con ese fulgurante ascenso desde Tercera a Primera RFEF, donde lo abandona ahora para emprender una nueva etapa en su vida. ¿Habrá una tercera época en el Zamora?. Nadie puede saberlo.

Dos imágenes junto al que ha sido su hermano deportivo en el Zamora, Carlos Ramos. / JLF

Un mes muy duro

Dani Hernández compareció en rueda de prensa tras el partido, todavía emocionado por las muestras de cariño recibidas, y explicó con una gran serenidad que vivía "emociones encontradas. Triste por acabar una etapa de mi vida que me ha dado tantas alegrías pero a la vez, un poco liberado porque el último mes ha sido muy duro, todo el año en general, pero llevo un mes deseando terminar mi etapa en el Zamora porque he tenido algún encontronazo y me he sentido mal conmigo mismo. Por fin acabó, estaba deseando que llegase este día, y estoy muy agradecido a la gente porque hubiese soñado una despedida así, pero me habría quedado corto, seguro".

Un jugador que dejará huella

La decisión de su marcha hay que buscarla en que "quiero seguir jugando -añadió el jugador zamorano- pero aquí no voy a tener la opción porque no la he tenido en todo el año y no la voy a tener el año que viene. Quiero seguir disfrutando del fútbol que es lo que me apasiona porque pienso que todavía me queda fútbol en las piernas", y, como ya había adelantado este periódico, Hernández anunció que el presidente Javier Páez en octubre le presentó una oferta para quedarse en la estructura técnica del club "en la secretaría técnica y como director de cantera, pero hablé con ellos, les fui totalmente sincero y poco más".

Dani reconoce que "he madurado mucho en esta segunda etapa en el Club, como persona y como futbolista, me he hecho mayor aquí y me llevo la felicidad de que creo que es muy difícil ser querido en tu casa y lo consigue poca gente. Y me llevo eso, el cariño de mi gente, de los periodistas que también os tengo mucho aprecio y feliz de acabar así".

Por otra parte, recordó que "esta semana ha sido un caos de mensajes, muchos de ellos los tengo todavía sin responder, y te hacen sentir querido y te das cuenta de lo que has logrado en el club de mi vida. Hay que seguir. Estoy feliz y por una parte liberado porque podré desconctar un poco mi cabeza".

En cuanto a los mejores recuerdos de su paso por el Zamora, Dani Hernández seleccionó desde su debut "el ascenso, el play off a Segunda División, momentos inolvidables en el balcón del Ayuntamiento tras el ascenso en casa con mi amigo de toda la vida Carlos Ramos y con Juanan con el que llevo mucho tiempo. Nunca se me olvidará. Empezará una etapa nuva, tengo que descansar, desconectar un poco mi cabeza durante diez o quince días y afrontar nuevos retos, volver a ilusionarme porque ha habido momentos en los que quieres dejarlo todo, tirar la toalla, y me encantaría volver a ilusionarme".

El atacante no quiso desvelar ayer dónde jugará en el futuro: "He querido tener respeto al Club hasta el final porque el Zamora me ha dado mucho y quería acabar bien. Algún sitio habrá para jugar, hay intereses pero no hay nada en concreto. No sé nada, ni quiero saberlo hasta la semana que viene o la siguiente", concluyó. n