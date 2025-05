El Zamora toma las vacaciones antes de tiempo

El Zamora CF decidió tomarse las vacaciones por adelantado y no fue capaz de ganar al descendido Gimnástica Segoviana (1-1) tras un partido en el que los rojiblancos estuvieron muy mal en ataque y tan sólo en el último cuarto de hora fueron capaces de empatar y de buscar a la desesperada el gol que les hubiera dado la clasificación para la próxima Copa del Rey.

Juan Sabas no quiso dar ninguna concesión a la Segoviana dado que el Zamora CF se jugaba su participación en la Copa del Rey en la próxima temporada. Y ni siquiera dio la titularidad a Dani Hernández que anunció esta misma semana que no renovará para la próxima temporada. Sin embargo sí permitió el técnico madrileño que Altubre ocupase la portería de salida como premio a su impecable comportamiento en una año en el que nadie se esperaba que se pasase prácticamente íntegro en el banquillo.

Era un partido con escaso atractivo para la afición que ya está pensando en otras cosas más que en animar al Zamora CF aunque el Ruta de la Plata registró una entrada aceptable con los incondicionales.

La Segoviana viajó a Zamora con todo el pescado vendido, consciente de que en la próxima temporada regresará a la Segunda RFEF tras una temporada defraudante que comenzó muy bien pero en la que poco a poco se fue desinflando. Los azulgrana, pese a todo, saltaron al campo decididos a demostrar su profesionalidad.

Y de hecho, Tellechea protagonizó la primera ocasión clara en un lanzamiento que obligó a Altube a demostrar su valía como guardameta. Y cuando no habían transcurrido más de siete minutos, la afición comenzó a corear el nombre de Dani, pidiendo minutos para al canterano en su despedida.

Tellechea siguió buscado el gol con un magnífico cabezazo que se le fue ligeramente desviado y el Zamora, que no terminaba de encontrar la forma de hacerle daño a su rival.

Hasta tres remates fallidos ejecutaron los rojiblancos en un corner, pero la defensa segoviana funcionaba a pleno rendimiento.

Daba toda la impresión de que los de Sabas habían tomado ya las vacaciones y que habían guardado ya para el próximo año su capacidad atacante. Tan sólo un par de incursiones a lo loco por las bandas despertaron a una afición que, pese a todo, estaba con el equipo. YMárquez fue el encargado por fin de dar el primer aviso serio cuando se cumplía la media hora de juego, con un disparo cruzado que salió lamiento el poste.

Porque la Segoviana no desistía de terminar la temporada con la cabeza bien alta, y en un corner, Hugo Díaz cabeceaba ligeramente desviado cuando ya cantaban gol los segovianos.

Sabas echó de menos durante el descanso a Carlos Ramos y lo puso en el campo para que el Zamora llegase con más criterio. Además Tresaco pasó a su banda natural, la izquierda. Y fue entonces cuando Pito Camacho ejecutó una chilena que obligó al portero Oliva a emplearse a fondo. Felices se las prometía los rojiblancos, pero el fútbol es cruel a veces y una escapada de Tellechea por la izquierda deparó un pase de la muerte a Diego Gómez que marcaba el 0-1 y dejaba congelado el Ruta de la Plata en una tarde primaveral.

En el minuto 64, la afición se puso en pie y los jugadores del Zamora hicieron el pasillo para que Dani Hernández entrase en el campo por última vez en esta su segunda etapa en el club que le vio nacer como jugador. Hacía falta su aportación y Sabas lo situó en el puesto de centrocampista que dejó Clavería.

Pero el Zamora no reaccionó y volvió a ser Diego Gómez el que se plantó ante Altube pero su disparo dio en el exterior de la red. Siguió contragolpeando la Segoviana y estuvo a punto de marcar de nuevo. Sabas no paraba de realizar cambios que no daban los frutos esperados y además la lesión de Carlos Ramos por un fuerte golpe contribuía a enfriar el partido.

Diego Gómez tuvo otra ocasión muy clara pero tampoco acertó solo ante Altube.

Pudo llegar el empate en un cabezazo de Dani que atrapó el portero y en otro disparo del zamorano que salió alto, pero tuvo que ser el recién entrado Roni el que marcase por fin cuando ya solo quedaban cinco minutos mientras Tarazona y Ourense ganaban con lo que el Zamora estaba fuera de la Copa del Rey.