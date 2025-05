Zamora CF - Gimnástica Segoviana: Despedida y una "copa" en el Ruta de la Plata

La temporada 24-25 llega a su fin y el Zamora CF quiere coronarla como se merece: con la clasificación para la Copa del Rey. Eso lo tienen claro en todos los estamentos del club y para no dejar nada a la imaginación será obligatorio lograr un +3 ante una Gimnástica Segoviana que llega ya descendida a Segunda RFEF y sin nada en juego. Dada la importancia de este choque (hoy, 19.00 horas en el Ruta de la Plata), en el cuadro rojiblanco no hay titubeos y prometen máxima profesionalidad en un encuentro que, además, tendrá sabor amargo por la despedida de la plantilla que este curso ha defendido los colores rojo y blanco, y, sobre todo, por el adiós a Dani Hernández, capitán que ya confirmó que no continuará en la entidad, en "su" casa.

La emotividad está, por tanto, asegurada pero también la máxima exigencia, y eso lo subrayó con rotundidad el entrenador, quien no quiere ver un ápice de relajación ni falta de profesionalidad hasta el pitido final. "Hay que pedir el último esfuerzo a los futbolistas. Hay que ser profesional hasta el último día", indicó el madrileño quien añadió que, afrontar un encuentro de otra manera no es de recibo, ni en el fútbol ni en la vida. "Hay que trabajar hasta el último día con la mayor dignidad, humildad y responsabilidad posible". "Mi autoexigencia pasa por quedar lo más arriba posible. No me tiene que decir nadie, yo sé mis responsabilidades, y los jugadores, las suyas. Al club le apetece, le interesa y quiere jugar la Copa, y la ciudad también. Nosotros tenemos que afrontar el partido con la mayor responsabilidad", añadió el míster en la última previa de la campaña.

Posible once del Zamora CF / LOZ

Respecto al once que pondrá en juego ante la Segoviana y preguntado por la opción de repartir minutos entre los que han sido menos habituales los últimos meses, el responsable de banquillo también insistió en su idea de que "no tengo que regalar minutos, sino buscar ganar el partido. No es lo mismo quedar sexto que noveno, pasa de ser una temporada excelente a normal. Tengo que poner a los que creo que van a ganar el partido, no es un amistoso. A nosotros nos pagan por hacer lo que nos gusta, somos unos privilegiados y hay que demostrar que somos unos profesionales".

De este modo, aunque pueda haber cambios puntuales, y teniendo a todos disponibles menos a Juanan, todo hace pensar que Sobrón defenderá en esta despedida la portería, con una primera línea con Campabadal y Sergio Nieto en los laterales, mientras que Bolo y José Carlos ocuparán el centro de la zaga; Clavería y Carlos Ramos dominarán el centro del campo apoyados en los extremos por Rufo y Tresaco, con Kike Márquez y Roni como líderes del ataque. Una semana más sí habrá pólvora en el banquillo y, por supuesto, se espera que el "7" rojiblanco tenga tiempo sobre el verde para poder cerrar esta segunda etapa en el club desde el terreno de juego.