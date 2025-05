Saulo Hernández, entrenador del CB Zamora: "La Primera FEB me ha impresionado"

Han pasado dos semanas desde que el Caja Rural CB Zamora daba carpetazo a su temporada debut en Primera FEB y su cabeza visible en el banquillo, Saulo Hernández, sigue dándole vueltas a la intensidad y exigencia que han experimentado en su propia piel durante todo el curso. Aunque es momento de mirar al frente, cierto es que Saulo Hernández cree que hay que aprender de lo vivido y una de sus primeras reflexiones es lo mucho que le impresionó este segundo escalón del basket nacional. "Desde la pretemporada lo decía, e intuía el nivel con el que íbamos a encontrarnos, pero lo he comprobado y creo que superó mis expectativas iniciales", aseguró el zamorano. Echando la vista atrás, y con la perspectiva que dan los días, el responsable de staff técnico recordaba el hecho de que "necesitamos 13 victorias solamente para lograr la permanencia", algo que dice mucho de la calidad de la competición.

"La Primera FEB es una Liga de 18 equipos, de los cuáles los seis primeros clasificados tienen un presupuesto que supera los dos millones y medio y están en otro nivel. Si quitas de la ecuación a esos rivales (a pesar de ellos sí lograron imponerse a Palencia) te quedan 22 partidos y hemos tenido que ganar 13 para salvarnos. Esa es la realidad".

Aprendizajes

Conscientes de que el segundo año, a pesar de no ser novatos, no va a ser más sencillo porque "ya sabemos lo que nos vamos a encontrar" es momento de pensar y analizar el tipo de proyecto que necesitan y pueden llevar a cabo. Nadie en la entidad esconde que se han sentido "abrumados por todo el cariño y apoyo recibido" y ahora, su objetivo es estabilizar el proyecto y demostrar que han llegado para quedarse: es, por tanto, el momento de elaborar un presupuesto y un plan de acción acorde con lo que reclama la antigua LEB Oro, y que supone todo un espectáculo deportivo del que Zamora ha podido disfrutar, pero requiere un esfuerzo. Saulo Hernández, también como entrenador, ha podido sacar conclusiones de este curso 24-25, que pueden ayudar en los venideros. "Se ha comprobado que a este nivel los errores se penalizan más rápido y son más contundentes, sabemos que el nivel físico en el baloncesto actual crece de forma exponencial y en los vestuarios hay verdaderos portentos, y también queda evidente que a este nivel la toma de decisiones es cada vez más rápida".

Renovaciones

Además de elaborar un proyecto que cuente con el apoyo y respaldo de la sociedad zamorana a todos los niveles (ya ha arrancado la campaña de abonos para los socios) toca la parte más visible para la afición, la de las renovaciones. Cauto en sus palabras, Saulo admitió que, guiándose tanto por el aspecto emocional como por el nivel de baloncesto que sabe que pueden ofrecer, renovaría a todos los integrantes de esta última plantilla, pero siendo realistas explicó que después hay que ir encajando todas las piezas, tanto a nivel de juego como económico, y no siempre es fácil porque las circunstancias varían. A falta de confirmar su propia continuidad tras este año tan exigente, el zamorano no dudó a la hora de nombrar al primer jugador al que, si todo sigue su cauce, se ofrecerá la renovación. El nombre no sorprende, y a Saulo le encantaría seguir contando con su capitán, Jacob Round, porque es un hombre que "representa al club" y se ha ganado el cariño y respeto de todos. Invitado a seguir dando nombres, también le gustaría que Jonas Pauksté, su "techo" de 224 centímetros siguiera dando pasos adelante junto al CB Zamora; también Walker, que ha sido uno de los jugadores referencia… "y en realidad todos, aunque hay que ir, como digo, ajustando ese puzle". Poco a poco, y aunque un plano menos visible, el club está manos a la obra en el nuevo proyecto y con el paso de los días se irán confirmando nombres, apoyos y retos a conseguir.