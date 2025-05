Juan Sabas, entrenador del Zamora CF: "Dani Hernández es un ejemplo como futbolista y capitán"

Juan Sabas estaba disgustado al término del encuentro, el último de la temporada que los suyos no pudieron ganar ante una Gimnástica Segoviana descendida. El 1-1 y la no clasificación para la Copa del Rey suponían un serio contratiempo y es que, llegados a este punto, la presencia del Zamora CF en el torneo del "ko" era casi un imprescindible por todo lo que supone al club y a la afición. "Me voy mal por no haber podido conseguir la victoria", admitió el madrileño que, no obstante, no quiso ni que el resultado ni el noveno puesto con el que cierran la competición empañara la temporada de los suyos. "Quiero dar la enhorabuena a los jugadores por la entrega y el sacrificio mostrado, y desear suerte a los que se marchan", entre ellos a Dani Hernández que recibió todo un homenaje de sus compañeros y la afición al acabar el choque ante la Gimnástica Segoviana. "Es un homenaje merecido. Lleva muchos años vistiendo la camiseta de su ciudad y jugando muy bien. No ha tenido el año que esperaba, pero le deseo toda la suerte".

Sobre este asunto, sí quiso añadir que no quiere que nadie le haga culpable de lo sucedido porque "yo no soy juez ni imparto justicia solo tomo decisiones sobre lo que creo que es mejor para el equipo". Asimismo, y sobre el capitán rojiblanco, dejó claro que "es un gran futbolista y lo seguirá demostrando. Ha sido una semana triste para él, y entiendo que esté triste, como su familia y su entorno, pero es ley del fútbol. No somos eternos en ningún equipo y el club está por encima de las personas". Por último, quiso dejar claro que es "un ejemplo de futbolista y capitán".

Volviendo al encuentro de este sábado, insistió en que le duele el resultado y añadió que "menos mal que hemos empatado. El de Lugo y este han sido de los peores encuentros que hemos hecho, sin soltura, con muchos errores…" pero no quiso ahondar en la posibilidad de que algunos de sus pupilos ya estuvieran con la cabeza puesta en las vacaciones. "Eso se lo tenéis que preguntar a ellos, a mí me aburren las vacaciones". Sobre su rival, sí comentó que se esperaba una Segoviana así de intensa y con profesionalidad, pero sí lamentó las "pérdidas de tiempo protagonizadas por los rivales".

Ahora ya toca pensar en el futuro. Avanzó Juan Sabas que la pretemporada arrancará el 14 de julio y confía en que sigan todos los jugadores de este año que interesan al Zamora CF. Ahora empezará el trabajo de la mano de David Vizcaíno, nuevo director deportivo que será presentado próximamente. Él, por su parte, tiene contrato en vigor para la próxima temporada y seguirá en la capital del Duero hasta fin de semanas para perfilar todo lo que será la pretemporada del nuevo curso con aspiraciones más altas.