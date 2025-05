Tresaco, jugador del Zamora CF: "No hay relajación, nos jugamos mucho"

Llega la última jornada de la temporada. El Zamora CF tiene en juego certificar la Copa del Rey para la próxima temporada y eso es algo que todos en la entidad tienen claro y desean conseguir. El choque (sábado, 19.00 horas en el Ruta de la Plata) será ante una Gimnástica Segoviana ya descendida y sin nada en juego que “vendrá a divertirse”. “Espero un partido que no será fácil. Ellos ya no se juegan nada y saldrán a pasarlo bien e intentar ganarnos, pero nosotros nos jugamos mucho. La Copa del Rey para todos es importante e ilusionante”. Así lo confirmó Rafa Tresaco en rueda de prensa, dejando claro que no ha habido un ápice de relajación en el vestuario en esta última semana. “Estamos bastante dolidos por el partido de Lugo porque nos estábamos jugando mucho y no fue bueno. No ha habido relajación y ahora nos jugamos mucho”.

En su intervención, Tresaco también habló del cómputo de una temporada que es cierto está marcada por el mal inicio, con un punto en las cinco primeras jornadas, un bagaje que podría haber cambiado las cosas. “Viviendo de esos primeros cinco partidos, estar después luchando por el play-off es muy bueno. Hicimos que la afición y ciudad conectara con ele quipo, pero veo la plantilla que se hizo y estoy dolido porque cree que podíamos haber entrado en play-off”, comentó el futbolista, que ha tenido un gran rendimiento durante el curso. “Podríamos haber estado un poco más arriba, ha sido una lástima”.

Asimismo, indicó que “ha sido un año bueno en lo personal y colectivo. Estoy agradecido a la confianza que me dieron y a la ciudad. He sido muy feliz aquí y eso, seguramente, también me ha ayudado a rendir mejor”.

Posible renovación

En cuanto a su renovación como rojiblanco, Tresaco no sabe si continuará, aunque sí es cierto que el club ya le mostró su interés por seguir contando con sus servicios, y él ha estado “muy bien aquí”.

Por último, también mostró su parecer sobre que el club debería mantener la columna vertebral del equipo. “Se hicieron las cosas muy bien en verano, y pienso que, manteniendo esa columna vertebral y con unos retoques, se está luchando el año que viene por el play-off”.

Para acabar tuvo palabras de cariño para Dani Hernández, capitán que confirmó su salida del club tras esta última jornada, y le mostró su agradecimiento por todos estos meses, lamentando no haber podido coincidir más en el verde. “Le deseo todo lo mejor, para mí ha sido un placer”, concluyó.