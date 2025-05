Juan Sabas, entrenador del Zamora CF: "Hay que ser profesionales hasta el último día”

“Ha sido una semana de trabajo normal y profesional”. De esta manera se pronunció Juan Sabas al ser preguntado por cómo estaban encarando la última jornada de Liga, y el entrenador del Zamora CF, lo tiene claro. “Hay que pedir el último esfuerzo a los futbolistas. Hay que ser profesional hasta el último día”, indicó el madrileño quien añadió que, afrontar un encuentro de otra manera no es de recibo, ni en el fútbol ni en la vida. “Hay que trabajar hasta el último día con la mayor dignidad, humildad y responsabilidad posible”. En este último encuentro está en juego certificar la Copa del Rey, y a este respecto tiene claro el entrenador que “mi autoexigencia pasa por quedar lo más arriba posible. No me tiene que decir nadie, yo sé mis responsabilidades, y los jugadores, las suyas. Al club le apetece, le interesa y quiere jugar la Copa, y la ciudad también. Nosotros tenemos que afrontar el partido con la mayor responsabilidad”, añadió.

En cuanto al partido, Sabas confía en que los suyos estén lejos de la imagen que ofrecieron en Lugo, y está seguro de que la Segoviana, ya descendida, vendrá a hacer un partido lo más profesional posible. “Yo no sé jugar un solteros contra casados, siempre pido el máximo nivel. Luego tenemos mes y medio para descansar y hacer lo que queramos, pero hasta el pitido final, hay que estar con la máxima profesionalidad”, apuntó el míster en cuanto al carácter que espera de los suyos.

Respecto al once que pondrá en juego, tiene claro que “no tengo que regalar minutos, sino buscar ganar el partido. No es lo mismo quedar sexto que noveno, pasa de ser una temporada excelente a normal. Tengo que poner a los que creo que van a ganar el partido, no es un amistoso. A nosotros nos pagan por hacer lo que nos gusta, somos unos privilegiados y hay que demostrar que somos unos profesionales”.

En su última rueda de prensa, hizo también balance de la temporada, recordando que llegaron un mes tarde a la competición, pero lograron rehacerse bien. “Creo que deberíamos haber hecho un esfuerzo en diciembre para dar ese salto de calidad que nos metiera en play-off, y nos ha faltado un poco de pegada. Hemos sido consistentes atrás, pero nos faltó definición para estar entre los mejores”. "Nos faltó ese pequeño empujón”. No obstante, sí puso en gala que “somos, hasta ahora, el equipo recién ascendido mejor clasificado”.

Por último, y pensando en el año que viene para el que él tiene contrato, expuso que el trabajo lo tiene el director deportivo porque construir un equipo no es sencillo, y menos con la exigencia de estar entre los mejores. Le paso el testigo a David (Vizcaíno) y a trabajar codo con codo para que el Zamora crezca” y de ese paso de calidad. Juan Sabas, para concluir, sí mostró su parecer sobre que se deberán quedar jugadores, pero “habrá exigencias y habrá quienes las acepten y quienes no. Se irán unos, vendrán otros… nosotros trabajamos por el bien del Zamora”.