"Esta familia sale a por todas a la Liga Regional de Aficionados"

Javier Pérez ha crecido toda la vida unido al fútbol. Primero como jugador y, después, como entrenador. Encaminó su vida al rendimiento deportivo, estudio Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, asumió el reto de competir en la Titan Desert y abrió su propio centro deportivo en Salamanca. Pero, de todos los retos de esa trayectoria, ninguno le ha deparado tanta satisfacción como el título logrado con el CD Noname días atrás. Un éxito que ha logrado firmar junto a su familia y que reafirma su intención de crear un espacio de fútbol diferente en Zamora.

Objetivo conseguido. El CD Noname nació en Liga Provincial con el ascenso como meta y lo ha logrado. ¿Qué siente al haber cumplido con ese primer paso que se habían marcado dentro del club?

Por una parte, mucha satisfacción porque es la recompensa del trabajo de estos dos años. Es el premio de ver crecer algo desde cero y te llena de orgullo. Los primeros pasos siempre son los más complicados, pero también los más satisfactorios; por otra, ahora siento ilusión, tengo muchas ganas de afrontar los siguientes pasos y etapas.

Desde el primer año, el club llamó la atención y fue el rival a batir por todos los conjuntos de la liga. ¿Se disipó esa expectación este año? ¿Ha resultado un curso más sencillo?

Para nada. Hemos notado lo mismo, y lo digo en el buen sentido. Siempre hemos llevado esa bandera de ser el rival a batir y hemos tenido esa sensación en cada campo. Y no es por quedar bien con los rivales, pero nos ha tocado competir en absolutamente todos los sitios, más o menos, pero todos los equipos querían ganarnos y nos han exigido. Desde lo que compiten por lograr eventualmente ascender hasta los que su objetivo es que el fútbol siga vivo en el pueblo. Todos han intentado ganarnos y eso nos hizo tener que rendir a mucho nivel.

Tras no ascender el primer año, el equipo se reforzó muy bien, con jugadores llamativos para la categoría provincial que apuestan por el CD Noname. ¿Cómo se consigue eso?

Es, principalmente, cosa de la directiva del club. Son increíbles, han gestionado todo de manera excelente y de forma profesional. También creo que la figura de Sergio nos ha ayudado mucho. También hay que destacar jugadores como Fradejas, uno de los primeros que confió en nosotros y lo que queríamos hacer.

¿y qué ha atraído a futbolistas como esos, curtidos en categorías superiores, a este proyecto?

El ambiente que se genera. Es serio, competitivo y un proyecto que buscaba hacer algo a nivel futbolístico que mucha gente piensa que no tiene cabida en categoría provincial o regional. Queríamos intentarlo y hay muchos jugadores veteranos a los que le apetece intentar ese reto, que apuestan por ello y ven que se puede. En ese sentido, es todo un gozo esta aventura.

Una aventura con final feliz esta temporada. ¿Alguna vez había vivido una celebración como esta en su carrera?

No, ninguna. Por todo lo que implica, por todo lo que trae consigo. Es el nacimiento de algo nuevo, diferente, que además tiene un bonito futuro por delante y todo eso se podía sentir en todo momento tras la victoria ante el CD Villalpando en el césped o en la fiesta posterior.

GALERÍA | El CD Noname se alza campeón de la Liga Provincial de Zamora / Jose Luis Fernández

Quizá también sea especial por haberla logrado junto a su padre, por disfrutar del éxito con él en el banquillo.

Sin duda. Eso es lo mejor del año. El poder disfrutar esto con mi padre al lado… si yo estoy en esto del fútbol es por él y los primeros pasos como entrenador los di por él. Poder disfrutarlo a su lado y al de mis amigos, no tiene precio. Porque también está ahí Dani, que le conozco desde que era un crío; o Noel, con el que he jugado desde pequeño… incluso Sergio, con el compartí club. Disfrutar con gente tan cercana de esto y volverte también cercano de personas como Frade, Luis, Ángel o todos los demás... es la mejor parte de un éxito deportivo. Poder vivirlo en familia.

Y esa familia ahora afronta un reto mayor, la competición regional. ¿cómo se ve ese futuro en una competición de más nivel?

Con mucha ilusión. Todo el mundo sabe que el objetivo del club estaba marcado desde la primera etapa, se trata de llegar cuanto antes a categorías nacionales. Mantenemos ese rumbo. Sabemos que va a ser un año duro, pero lucharemos todo este tiempo de veranos para prepararnos al máximo y luego durante la temporada para cumplir con ello e intentar estar arriba en la clasificación. Así que, esta familia sale a por todas a la Liga Regional.

Mirar hacia arriba parece innato en este club, pero ¿también se mira hacia abajo? ¿Hay proyecto para una cantera, para generar categorías inferiores que nutran a la entidad?

Lo hacemos, también miramos hacia la base, pero no queremos precipitarnos. Queremos que las etapas de crecimiento del club se vayan produciendo de forma orgánica. No descartamos tener categorías inferiores, pero tampoco barajamos dar ese paso ahora; seguramente, en el momento adecuado, cuando todos en el proyecto decidamos que es el siguiente paso a dar, se llevará a cabo. No tengo duda. De hecho, diría que a medio-largo-plazo, la respuesta a crear categorías inferiores es un sí rotundo.

Ese futuro crecimiento, al igual que el presente salto de categoría, demandará más recursos, nuevas caras, ¿no es así?

El cuerpo técnico cambiará un poco, estoy seguro. Una nueva categoría conlleva nuevas responsabilidades. Tendremos que ampliar el club en algunas áreas.

Todavía no se lo he preguntado, pero doy por hecho que seguirá al frente del proyecto como técnico del equipo, ¿verdad?

No lo sé, todavía tenemos que concretar detalles y desconozco si seré yo el que acabará sentándose en el banquillo. Espero que sí, por ahora desde el club no me han transmitido otra cosa. Lo que tengo claro es que yo seguirá al lado de este proyecto y creo que la directiva tiene esa misma idea, que siga único al club.