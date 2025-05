Dani Hernández, capitán del Zamora CF: «No descarto regresar»

A una semana de cumplir 33 años y con 295 partidos en el Zamora CF a su espalda, algo que logran unos pocos «elegidos», Dani Hernández está a pocas horas de defender por última vez (si el destino no dice lo contrario) los colores de su vida y de dar por concluida su segunda etapa en el club rojiblanco, y es que, tal y como él mismo confirmó, es momento de separar caminos en lo que es un punto y aparte en su relación con la entidad del Duero. El capitán anunció el miércoles esta decisión de salir del Zamora que, según explicó, se fraguó durante las últimas dos semanas, a pesar de que es cierto que ha sido un año complicado para el zamorano, en el que tan solo ha acumulado 66 minutos de juego. Mañana sábado, coincidiendo con la última jornada de la temporada, y con el objetivo de certificar la Copa del Rey, el jugador volverá a estar disponible para ofrecer a «su» afición sus últimos minutos como jugador del Zamora, pero no como futbolista y es que su intención es seguir disfrutando del balompié unos años más.

«La decisión viene motivada porque quiero seguir jugando y ahora mismo no me sentía con fuerzas de continuar en el club, aunque no descarto regresar dentro de un tiempo de otra manera». Así lo explicaba ayer DH7 a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA confirmando que desde el club se le ofreció continuar, aunque «fuera del verde» y «yo por ahora quiero seguir jugando».

Pocos datos más quiso dar el futbolista sobre su futuro una vez concluya la competición, pero sí quiso insistir en que todavía no tiene cerrado nada, aunque los rumores ya están en la calle. «Es cierto que me han contactado desde varios sitios a través de mi representante para ver qué intenciones tengo para el próximo año, pero no quiero saber nada hasta que no acabe el último partido».

«Lo que más deseo es que nos metamos en Copa del Rey, y después ya vendrá todo», y es que es cierto que el jugador no quiso ahondar demasiado en cómo ha vivido un curso 24-25 en el que ha tenido poca presencia en el terreno de juego, no así en el vestuario y equipo ya que ha disfrutado con cada victoria como el que más y sufrido en los malos momentos, que también los ha habido con un inicio de campeonato muy complicado en el que los resultados no acompañaron. Ahora, por decisión propia, toca decir adiós, y aunque no sabe cómo vivirá esa despedida sí confía en que sea con la noticia de la clasificación para el «torneo del KO». Poco más quiso contar el zamorano, que sí pidió a todos estar centrados en el encuentro ante la Segoviana, mientras su móvil y las redes sociales se llenaron de mensajes de cariño por todo lo vivido. Le queda un baile con el Zamora y quiere disfrutarlo rodeado de los suyos y de una afición que se volcará con él.

"Todo un ejemplo"

Desde el mismo momento en el que el Zamora dio a conocer la decisión de Dani Hernández de dejar el club, las redes sociales y los foros se llenaron de mensajes de cariño hacia el capitán, recordándole lo importante que ha sido para la historia reciente, y cómo se ha convertido en una leyenda. Aficionados, compañeros de vestuario, amigos… todos quisieron destacar lo mucho que el «7» rojiblanco ha aportado al equipo en los últimos años, tanto dentro como fuera del campo, y la mayoría insistieron en que ha sido «un ejemplo» como futbolista entregado a los suyos, en las buenas y en las malas, y es que durante estos últimos años el Zamora ha vivido momentos muy complicados que le tocó vivir como capitán.

No faltó el mensaje de Carlos Ramos: «Gracias por todo, hermano, gracias por ser Zamora y por representar tan bien y con tanto orgullo el Zamora. El mejor capitán de la historia con todos los respetos. Te valorarán ahora que ya será tarde, tu huella es imborrable. Siempre contigo, siempre con el 7. Te quiero Dani»; ni el de Carlos Parra: «Empezaste siendo mi capitán y te convertiste en mi amigo. Lo has dejado todo por ese escudo, tanto dentro como fuera y dejas tu nombre grabado para siempre en Zamora. ¡Gracias por todo y te deseo lo mejor en la próxima etapa amigo!»; tampoco el de Hugo Aguado: «De niño a leyenda. ¡Enhorabuena!; ni el de compañeros como Sergio Nieto; «¡Con personas así, el día a día se hace mucho más fácil! Ejemplo de capitán y sobre todo de persona. Siempre en mi equipo»..., y muchos más que en público y en privado han querido recordarle lo importante que es para la historia del club del Duero.