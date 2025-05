Alcaraz dio la de cal

Tras un primer set de poder a poder, acabó 7/6, el hecho de que Alcaraz comenzara el tie break haciendo dos puntos directos de saque, fue el factor que apuntaló la confianza de Carlos en que podía ganar al todavía número 1 de la ATP, el italiano Jannik Sinner, que jugaba en casa y partía como favorito después de haber desplegado un tenis de muchos quilates en las rondas previas a la final del Máster 1000 de Roma.

Carlos Alcaraz, esta vez no jugó a su manera, es decir, haciendo florituras cuando no vienen a cuento y estando más pendiente del público de lo que debe estar cualquier tenista que quiera llegar a ser el mejor, que es lo que él quiere; jugó como debería hacerlo siempre, o sea, concentrado en lo que tiene que hacer en función de quien tenga enfrente. Sinner es un pegador al que “a palos” hoy por hoy no le puede ganar, porque pega más fuerte y más recto que él; pero teniendo el tenis que tiene Carlos, con toda clase de golpes y de recursos, jugando variado y cambiando los ritmos y las alturas, como hizo ayer, demostró que es superior, como demostró cerrando la final con un 6/1.

Hasta su saque brilló en los puntos importantes, lo cual es un dato muy significativo que, cuando se da, no solo es que ayude, es determinante. El resto de golpes, como suele ser habitual en él, espléndidos, pero lo mejor, lo que le hizo ganar a Sinner fue que consiguió mantener la concentración todo el partido y seguir la táctica que su entrenador, el gran Juan Carlos Ferrero, le fue recordando a lo largo de todo el encuentro, para que no se le fuera la cabeza, como de vez en cuando le suele pasar.

Nada más que decir que ¡Chapeau! porque esta vez Carlos Alcaraz nos ha recordado lo que es, un tenista de primerísimo nivel que, cuando se controla y juega como sabe, puede ganar a cualquiera que se le ponga al otro lado de la red.

Quien quiera recibir una lección de tenis avanzado, que vea lo que hizo ayer Alcaraz en la pista central del Foro Itálico de Tenis de Roma. Estuvo de diez.

¡Felicidades Carlos!

Y si se me permite, recordando a Rafa…

¡Vamos Carlos!n