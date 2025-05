Carlos Baz, presidente del Recoletas: "Queremos que Vasconcelos continúe"

Por cuarto año consecutivo, el CD Zamarat falló en la "Final Four" para alcanzar Liga Femenina. En este caso, el Recoletas Zamora cayó en la semifinal ante Unicaja Mijas, en un encuentro igualado y que se decidió en el último tramo. Horas después, y todavía asimilando lo sucedido, el presidente naranja hacía las primeras valoraciones y no había el mínimo reproche a unas jugadoras que se lo dejaron todo en la pista. "Esto es así, es deporte. Llegamos a este punto de la temporada con el equipo enchufadísimo, las jugadoras se han dejado el alma, pero no pudo ser" se lamentaba Carlos Baz, quien expuso que la clave estuvo en el cuarto parcial. "Tuvimos 3 o 4 ataques buenos que no entraron y ellas enchufaron unos triples increíbles… y ahí se fue" recordaba el máximo responsable naranja quien cree que el acierto desde la línea de tres de las oponentes les castigó en demasía. "Es cierto que preferíamos a cualquiera de los otros dos equipos (Estepona o Azul Marino) porque las de Unicaja son un espíritu libre, y nos pasó factura". No obstante, quiso dejar claro que las de Mijas se llevaron la semifinal "con todo el mérito. A nosotras nos faltó rematar".

Tras una noche "muy mala" lo que quedaba de la expedición naranja, formada por unas 80 personas que se desplazaron a Estepona, emprendieron el regreso a Zamora, ya pensando en el futro. Esta semana será importante en el club porque "nos tendremos que sentar y darle una vuelta al proyecto. Llevamos cuatro años intentándolo y no lo hemos conseguido". Habrá que esperar, por tanto, para conocer las piezas del nuevo proyecto, pero Baz sí admitió a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA el deseo de todos de que Ricardo Vasconcelos continue al frente del banquillo. "Ricardo tiene una oferta de renovación encima de la mesa desde hace tiempo. Sí queremos que siga, pero hasta que no analicemos todo, no podemos contarle hasta dónde podemos llegar". Respecto a las jugadoras que podrían continuar tampoco hay noticias, y será algo que aborden en el club una vez conozcan la decisión del técnico luso sobre su futuro en Zamora.