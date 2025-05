Pepa García, cuarta de Europa en Aquabike

Pepa García volvió a brillar con luz propia en el mundo del Aquabike al quedarse a solo cinco segundos de conseguir un podio continental en el Campeonato de Europa de Triatlón de Media distancia y Aquabike celebrado en Pamplona este fin de semana.

La deportista benaventana afrontaba 1,9 kilómetros de nado y 85 kilómetros de ciclismo frente a rivales de altísimo nivel, pero rindió al máximo para gozar de opciones a colgarse una medalla hasta el final de la prueba. Un esfuerzo que arrancó en la sección de natación, con Pepa García saliendo primera del agua y superando los primeros 30 kilómetros del sector ciclista en cabeza.

Sin embargo, poco a poco, sus grandes rivales fueron recortando distancias para, finalmente, ser atrapada por dos representantes alemanas y una de Reino Unido con las que luchó hasta el final por una presea que se le escapó en el sprint final, donde llegó con 5 segundos perdidos respecto al tercer puesto.

"Ha sido una competición muy dura, me escapé en el sector de natación, pero acabé siendo cazada sobre la bici. Lo he dado todo, pero me da mucha rabia no conseguir el podio solo por cinco segundos", comentaba en meta la benaventana, que aun así terminó satisfecha al "haber podido luchar por los primeros puestos" en esta cita.