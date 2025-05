Jortos, jugador del BM Caja Rural Zamora: "No ha podido ser, pero estoy orgulloso del equipo y la afición"

Jortos, que ha disputado ya siete fases de ascenso con el BM Caja Rural Zamora, señalaba ayer al término del encuentro que dejó sin ascenso a los suyos que, aunque no pudo conseguirse el objetivo, acabó "orgulloso del equipo y afición", destacando que sintió la energía necesaria para volver a Plata otro curso.

"No ha podido ser, pero estoy orgulloso de este equipo y de la afición, sobretodo. La hinchada nos ha animado hasta el final y nos ha ovacionado tras el encuentro, que no ha sido nuestro mejor partido", comentaba el primera línea, señalando que "las fases son esto, ya lo sabemos. Un único partido te puede dejar fuera y hay muchos factores que no se pueden controlar como el cansancio, la suerte o el arbitraje".

Pese la derrota y el dolor por no subir, Jortos afirmó que el Balonmano Zamora y sus seguidores "no pueden quedarse solo con eso, con un partido". "Hay que dar la enhorabuena a todos mis compañeros", insistió, asegurando: "yo creo que tenemos fuerza y energía para ascender a Plata".