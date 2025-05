El Caja Rural Atlético Benavente cierra la temporada tras ser eliminado del play-off

Fin de la temporada para el Caja Rural Atlético Benavente que no pudo superar su eliminatoria de fase de ascenso ante el Vilalba. Los palos y el meta visitante, convertido en héroe, evitaron que los blanquiazules siguieran adelante en el play-off. aunqiue hay que admitir que los de Marcos Vara se dejaron todo en la pista para firmar un 2-2 insuficiente.

Con el objetivo de la remontada se inició el choque en La Rosaleda, un pabellón que cada jornada en casa es una olla a presión y cuyos aficionados siempre se entregan a los suyo, como así fue.

Con un 7-3 en contra en la ida, seguir adelante en el play-off era un reto complicado, pero no imposible, aunque los de Marcos Vara eran conscientes de que debían meterse cuanto antes en la eliminatoria, y todo pasaba por marcar rápido. Pasaban los minutos y los ataques blanquiazules se sucedían en pista hasta que, a los 6 minutos, por fin, abrieron la lata por mediación de Guancho a pase de Charlie.

Intentó responder el Vilalba, pero la defensa local desbarataba todas las ocasiones, en juego y a balón parado. Dani Simón se multiplicaba bajo palos y su actuación estaba siendo espectacular, mientras que con buenas contras se rozaba el 2-0 que tuvo en sus botas Cristian y después Aitor. Atentos a las faltas, los de Marcos Vara querían mantener la intensidad en su juego, aprovechando las dudas de los visitantes, pero no conseguían reflejar su superioridad en el marcador, ni siquiera en una buena falta con la que pudieron ampliar el tanteo.

El 1-0 con el que se entró en los últimos cinco minutos del primer tiempo, y el guion continuaba con un equipo local apretando al máximo. Charlie volvía a probar al portero visitante, pero es cierto que el plantel local empezaba a desesperarse, y además los rivales también estaban teniendo opciones de empatar la contienda. Con las espadas en alto se entró en los últimos compases antes del descanso, y se tuvo el segundo, pero el disparo de Aitor se fue fuera.

Con una victoria por la mínima, inservible para los intereses benaventanos, se reinició el choque. Las prisas empezaban a hacerse notar, pero es cierto que la mala suerte también apareció en un equipo que vio como una ocasión inmejorable acababa con un disparo de Jonas que se estrellaba en el palo. La lucha continuaba, pero el acierto no, y es que era incompresible cómo algunas acciones no estaban entrando en la portería del Vilalba. Una y otra vez el ataque blanquiazul moría por línea de fondo, incluida una gran falta a favor que Charlie no pudo transformar. Lo intentaba el capitán, lo buscaba Aitor, Pablo… pero nada de nada, convirtiéndose el meta visitante en todo un héroe de los suyos.

Cada vez más desesperados, y con el Vilalba con cinco faltas, los pupilos de Marcos Vara no se guardaban nada, pero tanto perdonar, lo acabaron pagando cuando en una acción aislada el visitante Alonso ponía las tablas. Viendo que la eliminatoria se escapaba el técnico local apostó por el portero jugador para hacer frente a los últimos seis minutos. La premisa no tardó en surtir efecto, y Pablo volvía a poner a los suyos por delante.

El Atlético Benavente creyó en sus opciones y se lanzó a por el tercero. Lo tuvo Aitor, también Isidro mientras el reloj avanzaba demasiado deprisa. El Vilalba aguantó todas las embestidas, y en los instantes finales cerró el encuentro poniendo el 2-2 con un doble penalti, posterior a una mano visitante que pareció clara pero que los árbitros no vieron.

El partido acabó pero ahí empezaron las ovaciones a una plantilla que se dejó todo en la pista y que volverá a intentarlo el curso que viene.