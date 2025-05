EL Zamora CF lo tiene claro en Lugo: Ganar y esperar para seguir aspirando al play-off

Ganar y esperar. No hay otra. El camino del Zamora CF hacia el play-off, a falta de dos jornadas para el final de la liga, pasa por sumar tres puntos y esperar que sus rivales no consigan el mismo botín en sus respectivos encuentros. Por ello, al depender de otros, los rojiblancos concentran su energía en aquello que está en su mano, superar esta tarde (19.00 horas) a un CD Lugo que se juega la vida.

Las matemáticas no están a favor del Zamora CF. Con 52 puntos, debe esperar que la Real Sociedad no puntúe en lo que resta de campeonato o que el Nástic no sume más de un empate en dos jornadas para aspirar al “play-off”. Sin embargo, como diría el propio Sabas, la lotería solo le toca al que sella su boleto; así que, el equipo zamorano hará lo que tiene que hacer para ver si le toca “premio”: intentar ganar en el Anxo Carro y esperar acontecimientos.

Esa cronología en las condiciones por el sueño hace que, en una tarde de transistores, con todos los partidos jugándose a la vez, en el banquillo del Zamora CF toda la atención esté sobre el verde. Sin esa condición, no hay sueño de “play-off”, y como bien recordó ayer el técnico de los rojiblancos, “no es lo mismo pelear por arriba que por abajo”. Motivo por el que “a nadie deben temblarle las piernas”, nervios que sí habrá en un CD Lugo que se juega la permanencia. Un cuadro gallego sito en la 16ª plaza que sí buscará aliento en el transistor, pues en la pelea por la salvación las matemáticas son bastante complejas.

La mayor necesidad de los lucenses es obvia y de ella quiere aprovecharse el Zamora CF. Así lo destacaron en las horas previas tanto Juan Sabas como José Carlos, estableciendo que a los suyos les interesa firmar un “partido largo” que apele a la paciencia del cuadro local, que provoque precipitaciones en un CD Lugo que acabe dejando espacios y facilitando ocasiones. Un guion que ayudaría con el debe zamorano de partidos anteriores, aprovechar las ocasiones generadas en área contraria; factor que se antoja determinante para poder seguir estirando la ilusión por acabar entre los cinco primeros, si el resto de resultados acompaña.

Con ello en mente, y dado que cuenta con todos sus jugadores a excepción de Clavería (que cumple partido de sanción tras la amonestación del pasado domingo), no parece que Sabas vaya a tocar mucho ese once inicial que se ha hecho reconocible por parte del Zamora CF. Carlos Ramos volvería al once para completar el centro del campo, manteniéndose Guille Macho en un equipo inicial en el que habrá que ver si Roni repetirá en punta de ataque o Pito Camacho volverá a ser el referente ofensivo en busca del sueño del play-off.