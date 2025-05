Recoletas inicia su cuarta "final four" ante Unicaja

El Recoletas Zamarat viajó ayer a Estepona donde disputará este sábado (19.45 horas) la semifinal de la cuarta "final four" que el club zamorano ha disputado en los últimos cuatro años. Será el momento de la verdad para calibrar las posibilidades reales del equipo que dirige Ricardo Vasconcelos, que esta vez no llega como favorito, como ocurría en años anteriores, y además afronta esta gran final en un buen momento de forma, sobre todo en el plano defensivo, faceta que intentará hacer valer esta tarde ante el Unicaja Mijas. El equipo malagueño también afronta esta semifinal tras una magnífica recta final de la Liga, lo que hace prever un duelo enormemente igualado.

Azulmarino, ayer antes de emprender viaje a Estepona. | AZULMARINO

Lo mismo podría decirse de la otra semifinal que jugarán a partir de las 17.30 horas Etepona y Azulmarino con la otra plaza para la final del domingo (17.30 horas) en juego.

Al contrario del Zamarat, se trata de la primera vez que el Unicaja Mijas alcanza la final four tras dos años en Liga Femenina Challenge, a la que accedió tras una brillante fase de ascenso en Inca (Mallorca) en 2023 y, como reconoce el propio club en su página web, "nadie en la plantilla, tanto jugadoras como del staff técnico, tienen experiencia en esta fase final".

Trayectoria

Recoletas ha sido uno de los dos únicos equipos capaces de alcanzar la victoria este curso en el Pabellón Martín Urbano tras imponerse por la mínima prácticamente sobre la bocina (72-73), un choque en el que brilló Brianna Herlihy, con 27 puntos. En la segunda vuelta, se tomó la revancha el conjunto malagueño en el pabellón Ángel Nieto, y venció por 77-89 en un duelo en el que Celia García, de ascendencia zamorana (18 puntos, con 6 de 9 en triples) y las hermanas Bridget (17) y Brianna Herlihy (16 puntos) destacaron.

Pese a la falta de experiencia de todo el equipo en una Final Four de ascenso a Liga Femenina Endesa, una de las capitanas del Unicaja, Elena Moreno, ha indicado que "no tener experiencia no es ninguna excusa. Vamos sin ningún tipo de presión, y creo que haciendo lo que hemos hecho durante toda la temporada es lo que nos puede hacer ganar en este caso. No tener experiencia no tiene que servirnos de excusa, sino de motivación para afrontarlo con muchísima más ganas aún". Sobre el Recoletas Zamora, la otra capitana, Marta Ortega, ha subrayado que "es un equipo físicamente muy potente. En la Final Four, el conjunto que llegue mejor físicamente, mentalmente y como grupo es el que se puede llevar el ascenso. Ahora mismo la balanza está muy equilibrada y creo que podemos ganar".

El Recoletas Zamarat no estará sólo en el pabellón La Lobilla, con capacidad para unos 1.000 espectadores, ya que esta misma mañana partirá del Ángel Nieto un autocar con medio centenar de seguidores que se harán oir en el partido de por la tarde. También ha organizado un viaje de la afición el Azulmarino y huelga decir que tanto Estepona como Unicaja Mijas jugarán en casa sus partidos de hoy.