Juan Sabas, entrenador del Zamora CF: "Ahora nos queda poder entrar en Copa del Rey y vamos a intentarlo"

"Ha faltado de todo". Juan Sabas mostró al término del encuentro de ayer su opinión de que el rival de este sábado, el Lugo "era más consciente que nosotros de lo que se jugaba" y "ha entrado con mucha más intensidad y concentración", además de haber aprovechado los lucenses los errores zamoranos y no al revés. "Ha sido un partido para olvidar, de los peores como visitante", se lamentó. "Decía con humor en la previa que estábamos en una fiesta a la que no nos habían invitado… pues nos han pillado y nos han echado". "Estaba convencido de que el Nàstic y la Real B no iba a ganar, pero tenía dudas sobre nosotros y no estamos contentos con lo visto". A pesar de todo, sí dejó claro que la "temporada ha sido un exitazo". "Ahora queda entrar en Copa del Rey y vamos a intentarlo", añadió el madrileño.

"Hay que mentalizarse de que queda una semana". En su intervención sí se mostró contrariado por no haber podido dar la alegría de la victoria a la gente que se desplazó desde Zamora para apoyarles, pero confía en poder hacerlo en el Ruta, subrayando que "esto no nos puede afectar psicológicamente porque queda una semana y nosotros somos unos privilegiados".