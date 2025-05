Juan Sabas, entrenador del Zamora CF: "Hay que ganar en Lugo para convertir en una fiesta el último partido en el Ruta de la Plata"

Juan Sabas, espera que el Zamora CF aproveche "la barra libre" de esa "fiesta" en la que los rojiblancos se han colado sin ser invitados, ese play-off de ascenso que se intentará pelear hasta el último día para que "el partido final en el Ruta de la Plata" sea la auténtica celebración y el sueño de sus aficionados se alargue lo máximo posible. Reto para el que "hay que ganar" al CD Lugo.

"Si hay posibilidades, tenemos que agarrarnos a lo que sea. Indudablemente, está difícil y más cuando no depende de lo que tú hagas, depende de los rivales... pero veremos que pasa", comentaba el técnico, señalando que su escuadra afronta "un compromiso complicado, pero como los del resto". "Esta es una categoría tiene muchísima igualdad y puede pasar cualquier cosa. A nosotros no nos queda otra que ganar, igual que al Lugo que no tiene otro remedio. Por ello, saldremos los dos a intentar conseguir una victoria para lograr un objetivo que ninguno de los dos esperábamos; ni el Lugo, que a principio de temporada no pensaría en llegar a este punto jugándose la permanencia, ni nosotros, que estamos ahí arriba y nos hemos metido en una fiesta sin ser invitados", analizaba Sabas, dispuesto a "intentar aprovechar la barra libre, si hay barra libre" en esa metafórica fiesta por dar el salto de categoría.

Con un premio tan grande en juego, cabría esperar nervios o alguna diferencia en la semana, pero Juan Sabas admitió que el grupo "entrena y compite igual. Compiten muy bien" y, si bien seguramente hay esos pequeños incendios del día a día, a estas alturas de la temporada está todo dicho y hecho. Especialmente porque, en el vestuario, lo que se busca ahora es "hacer las cosas bien, llegar a los partidos con un nivel competitivo alto e intentar ganar". "Si queremos que el último día sea una fiesta en el Ruta de la Plata y que tengamos posibilidades de algo importante, eso pasa por ganar en Lugo y que pierdan los rivales que están por delante de ti, no nos queda otra", lo que mantiene fija la atención del vestuario.

Con los cinco sentidos puestos en ganar, Sabas aseguró que para superar el envite y presionar a los de arriba, que jugarán a la vez, el Zamora CF tiene que "acertar a portería y generar ocasiones". "Somos un equipo que crea oportunidades de gol, pero nos cuesta hacer goles. Ahora, también les cuesta a los rivales hacernos un gol porque somos de los que menos goles encajados", expuso el madrileño, señalando que por ello, para ganar, el equipo debe "ser inteligente". "Hay que ser inteligente y hay que jugar con las prisas y la ansiedad que puede tener el Lugo, porque no es lo mismo jugarte la vida para arriba que para atrás; no tiene nada que ver. Nosotros estamos jugando por algo bonito, no nos tienen que temblar las piernas y ellos tienen unas necesidades imperiosas de ganarnos. Vamos a ser inteligentes, a portería cero, partido largo y aprovechar lo que se nos quede por ahí", destacó el técnico, que no atenderá a móviles o transistores pues "hay que ganar" como primera condición para mantener vivas las opciones de play-off.

"Hay que centrar tus pensamientos en intentar hacer lo mejor posible en el Lugo, sabedores de la dificultad que tiene, la igualdad de la categoría y la igualdad de los equipos, aunque estén unos arriba y otros abajo. Esta liga es muy complicada cuando juegas de visitante. La ansiedad y las necesidades que tiene el Lugo en estos momentos, es la que debes escuchar si tú tienes que ganar. Vamos a intentar ganar y luego miramos lo que han hecho los demás y, si tenemos posibilidades, seguiremos con el pico en la mano para poder seguir soñando. Ya lo he dicho más veces, soñar no cuesta un duro; vamos a soñar", subrayó el madrileño.