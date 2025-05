José Carlos, jugador del Zamora CF: "Vamos con la intención de sumar los tres puntos; de ganar y esperar"

"Vamos con la intención de sumar los tres puntos, que es lo que tenemos que hacer; ganar y esperar", aseguraba José Carlos, jugador del Zamora CF, este viernes antes del encuentro frente al CD Lugo al que los rojiblancos acuden con posibilidades remotas de jugar el play-off. Unas opciones que pretenden apurar buscando jugar "con los nervios" de un equipo gallego que se juega su permanencia en Primera RFEF.

"Nosotros vamos con la intención de sacar los tres puntos, de hacer nuestro trabajo, que es lo que tenemos que hacer; ganar y esperar", comentaba el defensor, señalando que, si bien "las circunstancias son las que son y no dependemos de nosotros mismos", el Zamora CF va "con toda la convicción y la fe del mundo" en busca el play-off. Un objetivo que, José Carlos reconoció, es fruto de una gran campaña suya y de sus compañeros: "al final lo que más nos ha condenado fueron las cinco primeras jornadas. Creo que el equipo está haciendo una temporada de diez, que es de mérito lo que estamos haciendo, más en un club que al final de la temporada pasada estaba en aquella situación. Solo queda dar la enhorabuena a compañeros y cuerpo técnico, porque lo merecen por todo lo que se está haciendo".

José Carlos, aseguró que si bien la ilusión es alta, "no hay nervios", al menos por su parte. "Yo personalmente, nervioso no estoy. La temporada la hemos aprobado con muy buena nota y ahora es momento de disfrutar en el campo y esperar el resultado, que al final, por desgracia, no depende de nosotros", indicaba, apuntando que lo importante es eso "disfrutar", porque bajo su punto de vista "los resultados llegan cuando más estás disfrutando".

Un partido largo

En cuanto al choque en sí, el central apuntó que el Zamora CF tiene que "ir a disfrutar del partido" y "jugar con los nervios y la desesperación" que pueda tener el CD Lugo, que se juega el descenso. ". Así que creo que lo principal es disfrutar en el campo, que al final los resultados llegan cuando más estás disfrutando. Pero eso generalmente es para luego, entiendo, este fin de semana que se está jugando en el descenso. "Ellos tendrán la presión de ir con un poco más de prisa a por el partido, por eso creo que tenemos que hacer un partido largo. Jugar con los nervios y la desesperación que pudieran tener. Y, a partir de ahí, creo que se irán teniendo espacios y tendremos nuestras opciones".

Un futuro por determinar

Por otra parte, en cuanto al futuro del jugador y del Zamora CF, que esta semana ha incorporado un nuevo director deportivo, José Carlos explicó que, cuando fichó, lo hizo "solo por un año" y que su renovación, ahora mismo es "un tema que está ahí, un poco parado". "Cuando llegue el momento, pues me imagino que nos sentaremos y veremos las mejores opciones para cada uno", razonó, admitiendo sentirse contento en Zamora tras un curso "bastante correcto tanto a nivel individual como colectivo" con la zamarra rojiblanca.