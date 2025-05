Bea Sánchez: "Somos un equipo en el que no hay estrellas"

La pívot del Recoletas Zamarat Beatriz Sánchez valoró muy positivamente la última semana del equipo antes de disputar en Estepona (Málaga) la “final four” de la Liga Challenge por cuarto año consecutivo: “Ha sido una semana buena en la que hemos intentado no obsesionarnos, trabajando como lo hacíamos hasta ahora, centradas en el primer rival, contentas y con muchas ganas”. La pívot andaluza reconoció que uno de los objetivos que se marcó cuando abandonó a mitad de temporada en Ensino Lugo para recalar en el Zamarat, era “luchar por el ascenso, y estoy contenta por haber llegado hasta aquí e intentaremos rematar ahora lo que nos queda”.

La jugadora del Recoletas es consciente de la enorme igualdad desde la que parten los cuatro rivales de la “final four”: “Ya se ha visto en las últimas jornadas que los cuatro equipos somos claros candidatos al ascenso. Va a ser una final muy bonita por eso, porque va a estar todo muy igualado y además vamos a contar con mucha gente de Zamora que para nosotros es algo muy importante para poder dar esa alegría a Zamora”.

A juicio de la interior naranja, una de las claves será que el Zamarat “es un verdadero equipo en el que no hay ninguna estrella, nuestra mayor arma es el equipo y ahí es donde podemos sorprender a los demás, no dependemos de una sola jugadora o de dos, sino que nuestro fuerte es el bloque, y se ha visto en los últimos partidos”.

Bea Sánchez es consciente de que el primer rival, Unicaja, “son supertiradoras, implantan un ritmo muy alto de partido, con muchas posesiones, y tendremos que intentar que pongan el balón en el suelo, que tiren lo menos posible para cortarles ese ritmo de juego”.

Y si para Beatriz Sánchez la clave estará en el bloque, para Ricardo Vasconcelos también será fundamental la defensa: “El equipo se comporta como un bloque, no dependemos de ninguna jugadora en concreto, y la gran mejora que este equipo demostró en los últimos partidos fue en su carácter defensivo, la capacidad de entender esta faceta del juego y de tomar muy buenas decisiones defensivas. Somos el segundo mejor ataque, y en ataque hemos tenido más buenos partidos que malos, pero en defensa no siempre hemos estado al nivel que necesitamos. Pero en los últimos partidos, sí. Y esto también tiene que ver con que el bloque funcione porque un equipo, a la hora de defender, lo hace bien cuando está conjuntado, cuando toda la gente es consciente de lo que hay que hacer. Y sólo lo haces bien cuando no tienes miedo a equivocarte porque sabes que una compañera está por ti, ahí. Esa idea de equipo se ve por lo bien que estamos defendiendo. Ese es nuestro gran plus”.

El Pabellón de La Lobilla de Estepona será la sede de la cuarta final four a la que acude el Recoletas en los cuatro años de vida de la Liga Challenge, una instalación que contará, con un millar de asientos gracias a las gradas supletorias que se colocarán a pie de pista, como escenario de juego.

El Recoletas Zamarat viajará hoy mismo a Málaga y también se desplazará un autocar con aficionados que ha financiado Recoletas para que el equipo esté arropado por sus seguidores en una fase de ascenso en la que tanto Antequera como incluso Unicaja Mijas, jugarán en casa.

Unicaja Mijas será el primer rival el sábado a las 19.45 horas, una vez haya finalizado la primera eliminatoria en la que las anfitrionas, Antequera, se enfrentará al Azulmarino de Mallorca. Y los equipos vencedores disputarán la gran final por el ascenso el domingo a las 17.30 horas. n