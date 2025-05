Oscar Iglesias (Recoletas): "Estamos seguros de que esta va a ser la definitiva"

El director del Hospital Recoletas Zamora, Óscar Iglesias, mostró ayer su confianza en el Zamarat de cara a la "final four" que disputará este fin de semana en Antequera, la cuarta consecutiva del equipo que patrocina la empresa sanitaria: "Para nosotros es una satisfacción enorme esta cuarta final four que también yo he vivido. Todas han sido muy intensas y creo que ésta llega en un gran momento para el equipo siempre teniendo en cuenta que los rivales serán muy fuertes. El Recoletas está mejor que nunca, en comparación con las anteriores finales. Esa es la sensación que me da y tengo ese pálpito positivo que me hace creer en que será posible el ascenso. Nosotros estaríamos encantados de que así fuera".

El equipo con su equipación rosa diseñada para la final four / CDZ

Oscar Iglesias hizo además un llamamiento a la afición para que acompañe al equipo, "sería una baza importante. Ya lo hicimos el año pasado, y este año volvemos a poner un autobús, o los que hagan falta, a disposición de la afición para que puedan apoyar al equipo que necesita esa ayuda de su gente. Hay dos equipos que estarán muy respaldados porque Estepona juega en casa y Unicaja Mijas, casi. Desde Recoletas queremos dar un apoyo aboluto al equipo que tenemos en la cabeza permanentemente y estamos convencidos de que esta va a ser la definitiva".

Por su parte, Ricardo Vasconcelos, entrenador del Recoletas Zamarat que presentó ayer su nueva equipación, de color rosa, para la fase de ascenso, recordó que es la cuarta ocasión -tercera con él en el banquillo- que el equipo naranja acceder a la "final four": "Creo que estamos mejor que en otras temporadas porque, esta vez, quizás no lleguemos como favoritas pero, pero sí en mucho mejor momento que en otros años. El equipo está ahora mismo muy bien, los últimos partidos han sido muy buenos y llegamos con toda la ilusión del mundo". El técnico portugués destacó el apoyo de Recoletas financiando el viaje de los aficionados "porque necesitamos a la afición que nos de la fuerza en unos partidos que van a ser muy igualados y nuestros aficionados tienen que darnos esa fuerza que marcará la diferencia".

Ricardo Vasconcelos insistió en lo igualada que se plantea esta fase de ascenso: "Todas las partes están bastante igualadas. Hay una gran calidad y una gran igualdad. Serán partidos únicos y tenemos que centrarnos y hacerlo muy bien porque no hay márgen de eqivocarte o de tener un mal día. Hay que estar mentalmente muy fuertes para gestionar esos momentos de emoción y en eso estamos. El equipo es consciente de esa igualdad y de esa dificultad que tenemos que afrontar, pero también el equipo está más preparado que nunca para ese momento".

A juicio del técnico de Oporto, un cambio importante respecto a la fase de ascenso de la pasada campaña que también se celebró en Estepona, será el pabellón de Las Lobilla, mucho más amplio que el Pineda: "Es que el pabellón del año pasado no tenía condiciones para acoger una competición como ésta. Tenían que cambiar de escenario, sería absurdo jugar en el mismo lugar. Este nuevo pabellón tiene otras condiciones, mucho más amplio y con más capacidad para el público, incluso mejor en seguridad para las jugadoras porque en el Pineda, la pared estaba a dos metros de la línea. Será un cambio positivo y necesario, le dará la dignidad que tiene que tener una "final four"

El Recoletas llegará a Estepona con mucha ilusión y con menor presión que otros años: "Las jugadoras tienen que vivir con la presión si decides vivir del deporte, como ocurre con otros trabajos. Tienes que tomar decisiones y en el deporte muchas más. Pero es verdad que no llegamos con esa sensación de que somos el equipo con más experiencia o el que llega mejor clasificado. Este año no es así porque tenemos muchas jugadoras que juegan el play off por primera vez, el equipo tiene mucha juventud pero mucha ilusión y sabemos que la fase nos toca justo cuando nos tenía que tocar y eso nos da un plus. Vamos a ver cómo hacemos la ecuación y qué resultado sale, pero estamos convencidos de que es posible. Hay que ir a por todas, a ganar".

"Nervios y ansiedad va a haber y la diferencia entre un equipo ganador y perdedor es que la ansiedad se transforma en stress o en el combustible para ir a más. La clave es cómo vas a gestionar tu ansiedad y las ganas hacen a veces que transformes esa ansiedad en poder o potencia para hacer tu mejor partido. Lo importante esno dejar que esa ansiedad te genere stress, que no te entren los miedos, las dudas, porque es el momento de disfrutar, de estar contentas por estar donde estamos. Trabajamos toda la temporada para estar ahí en una temporada en la que nunca nos planteamos terminar primeras como ocurría antes. Vamos a estar donde trabajamos para estar y ahora hay que disfrutarlo poniendo en la cancha todo lo que tenemos", concluyó Vasconcelos.n