Elena Bahamonde, recibida con honores en la Diputación de Zamora

Elena Bahamonde, campeona de España de judo en categoría cadete, fue este jueves recibida con honores en la Diputación de Zamora, institución que a través de su presidente Javier Faúndez, reconoció tanto "los hechos consumados de su gran talento" con un palmarés deportivo envidiable, como su "enorme futuro" dentro de la disciplina de Jigoro Kano.

"En Zamora hay mucho talento, pero hay que demostrarlo. Y, en el caso de Elena, se demuestra con hechos consumados porque esta zamorana, formada en Morales, cuenta con una enorme trayectoria", destacó Faúndez, recordando que "en Huesca ha quedado campeona de España de su categoría", además de haber logrado ser "número 1 del ránking nacional", estar en el puesto 61º a nivel mundial en su edad. Éxitos obtenidos únicamente esta temporada, a través del esfuerzo y el trabajo, a los que acompaña sus "contundentes logros a nivel de Castilla y León", habiendo sido campeona en todas las categorías posibles (cadete, júnior y sénior), lo que ha permitido a Bahamonde dar el salto "al Centro de Alto Rendimiento de Madrid donde solo dos judokas de su edad están admitidas".

Faúndez destacó que la campeona zamorana se encuentra preparando "un campeonato importante como es la Copa de Europa, que se va a celebrar en Portugal la próxima semana", para la que le transmitió todo su apoyo y "ánimo", deseándole además "un futuro importante" en el judo, deporte en el que su trayectoria es "ilusionante". Una ilusión que podría cobrar forma en los Juegos Olímpicos de categoría juvenil en Macedonia, para los que está preseleccionada.

"Elena es una máquina"

Por supuesto, el presidente de la Diputación de Zamora no se olvidó del entrenador de la joven de 17 años, Ángel García, delegado provincial de judo al que también felicitó y cedió la palabra para que subrayara algo más que evidente: "Elena es una máquina". "El currículo que tiene no lo ha conseguido nadie y no hablo a nivel local o regional, sino a nivel nacional. Es la única judoka que ha logrado una medalla de cada una de las citas de la Copa de España este año y es la número uno. Tiene un futuro enorme y llegará hasta donde quiera llegar o hasta donde se le deje", señaló García sobre su alumna.

Elena, agradecida y unida a Zamora

Elena Bahamonde, protagonista del evento, tomó después la palabra para agradecer el acto organizado por la Diputación de Zamora. "Estos actos son días claves en el mundo del judo", señaló la campeona, aludiendo a la necesidad de "demostrar los logros" que consiguen los judokas y darles visibilidad. "Estos reconocimientos son resultado de mucho trabajo, mucha conciencia", aseguró, comentando la importancia de perseguir los sueños deportivos.

La zamorana, por supuesto, tuvo también palabras de agradecimiento para "Ángel y el club de Morales, por darme siempre el apoyo que he necesitado" y destacó la satisfacción que siente por el pequeño homenaje a su gran éxito en su tierra. "Yo soy de aquí, siempre he sido zamorana y me encanta siempre poder venir y disfrutar de la ciudad", afirmó con una sonrisa, subrayando: "por eso, siendo que también todo lo que pueda conseguir es, en parte, de esta pequeña y bonita ciudad". Un sentimiento de pertenencia que hace todavía más grande cada uno de los muchos logros que ha firmado sobre el tatami y los que están por venir.