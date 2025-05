El CD Benavente, pendiente de terceros para salvarse

La Liga Regional de Aficionados ha finalizado, pero no para el CD Benavente que sigue pendiente de lo que suceda en las próximas semanas para confirmar si mantiene o no la categoría. Tras quedar en el puesto décimo primero (sexto por la cola), el cuadro tomatero evitó el descenso directo que sufrieron Medinense, Peñaranda, Ribert y Onzonilla, pero tanto ellos, que sumaron 37 puntos al final, como el Simancas (36) no pueden celebrar nada. De este modo, para los benaventanos hay dos opciones, que Betis o Salamanca suban a Tercera RFEF, o que, tras el ascenso del Astorga, sea otro equipo de Castilla y León el que suba a Segunda RFEF. Así las cosas, en el club hay esperanza de que una de ambas cuestiones se cumpla y poder continuar en una categoría que este año ha costado, pero que sí es cierto que terminaron en una buena dinámica.

Quien sí ha terminado el curso y tiene el objetivo conseguido es el Moraleja CF, cuyo técnico, que continuará en el banquillo, valoró esta primera campaña con un "notable alto-sobresaliente". "Sabíamos que el principio de temporada iba a ser duro y quizá nos sobrepasó. Tuvimos todas las jornadas algún expulsados y eso nos llevaba a jugar en inferioridad y arrastrar bajas", admitió el técnico quien recordó que el primer punto lo lograron en la jornada 3, mientras que el primer triunfo no llegó hasta el décimo encuentro de Liga. "Para muchos, lo lógico era que los jugadores hubieran bajado los brazos porque los resultados no llegaban, pero no fue así. El equipo creyó en el cuerpo técnico, en los compañeros y trabajaron cada entrenamiento al máximo", se felicitó Óscar Sánchez.

La primera victoria, confesó, les subió la moral y fue el cambio de chip que necesitaban para encadenar triunfos que les permitieron escalar puestos y salir del descenso. En cuanto a la segunda vuelta, Sánchez aseguró que fue "muy positiva con una plantilla asentada que "jugó de tú a tú a todos los rivales haciendo partidos muy buenos".

Con todo, quiso destacar que tan solo el Salamanca les ha conseguido ganar en la ida y en la vuelta, y "nuestra mayor goleada en contra fue 0-3". "Hemos sido el cuarto equipo menos goleado y eso es gracias al trabajo de todos". "Para el Moraleja y para la afición es un logro muy importante porque llevábamos con este objetivo desde el principio", con el que han callado la boca a voces que los descendían directamente,

Ahora, admitió, toca descansar y planificar la próxima temporada que será "una liga muy bonita" con cuatro equipos de la provincia "si todo va bien y el Benavente se mantiene". "El reto volverá a ser la permanencia que para nosotros es como para otros lograr el título", zanjó el responsable de banquillo.