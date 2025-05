Ganas e ilusión. Esas fueron las dos palabras más repetidas por los responsables e integrantes del Balonmano Caja Rural Zamora a la hora de explicar cómo afrontan la fase de ascenso a División de Plata que disputarán desde mañana viernes al domingo en Córdoba y donde se medirán al Cajasur, Galdar y Handbol Sant Cugat en busca de dar el anhelado salto de categoría.

El BM Zamora encara la fase con la ilusión por bandera | ALBA PRIETO

En la sede de su principal patrocinador, el presidente de la entidad pistacho no dudó en dar las gracias a Caja Rural y a las instituciones públicas (Ayuntamiento y Diputación) por toda la ayuda recibida, hecho que les permitió poder solicitar la fase (que finalmente no les concedieron) y afrontar ahora tres días de competición que también suponen un importante gasto. Iñaki Gómez no se olvidó de los aficionados, los que los acompañarán en este desplazamiento y se dejarán el aliento en el pabellón pase lo que pase, y los que se quedarán en Zamora y tendrán la oportunidad de seguir los tres encuentros en la fan-zone que se ubicará en el Café Universal, en la plaza de los Ciento. Por último, quiso felicitar a la plantilla y el cuerpo técnico por todo el trabajo realizado en los últimos meses y que los ha llevado a poder luchar en un play-off de los que él mismo disfrutó siendo jugador (hasta llegar a Asobal) y que siempre resultan "inolvidables".

El BM Zamora encara la fase con la ilusión por bandera | ALBA PRIETO

Mojón

A su lado, el entrenador del primer equipo admitió esa ilusión que hay en un vestuario muy heterogéneo, con jugadores como Sergio, de 16 años, y otros veteranos que superan los cuarenta como Fernando Ruiz, y que cuentan con una amplia experiencia en estos terrenos al igual que Guille García o Jortos, sin olvidar internacionales. Todos juntos encaran una fase que a juicio de Félix Mojón está muy igualada y "todos tenemos un 25% de opciones de subir, no hay un rival excesivamente superior" como sí puede suceder en otros grupos.

El técnico admitió que ahora mismo tienen la mirada puesta en su primer compromiso: debutarán con los anfitriones y es en los cordobeses en los que están centrados conscientes de que los andaluces pueden tener en esta toma inicial algo más de nervios y presión. Luego, confesó Mojón, deben gestionar diferentes aspectos, tanto dentro como fuera de la pista, y ser conscientes de la importancia del golaveraje, aun si pierden porque puede ser clave al término de la fase. Con todos al 100% salvo Hugo Corrales, en el vestuario hay autoexigencia y ganas de hacer bien las cosas.

Jortos, uno de los veteranos y pilares del vestuario vivirá un nuevo play-off en su carrera deportiva y él mismo admitía que cada uno de los que ha disputado es "especial", y este no es una excepción. El jugador tiene claro que "nos jugamos la temporada en tres días" pero es sabedor de que "no podemos controlar todos los factores" que rodean a cada uno de los partidos. A los jóvenes tiene claro el mensaje que les manda y es que mantengan el mismo nivel y tipo de juego que en la temporada. "No es momento de inventar ni innovar. Saben lo que tienen que hacer: no ponerse nerviosos ni venirse abajo" y es que está convencido de que en los primeros minutos del encuentro inaugural habrá fallos, pero el reto es "llegar a los minutos finales con opciones".

También Pipe García, internacional con Chile, trata de transmitir su experiencia y seguridad en estos encuentros tan importantes, y cree que una de las claves es estar todos "en la misma línea". "Trato de transmitir seguridad y mantener la calma. La presión no se nota, hay ilusión y ganas".

Despedida en el Ángel Nieto

El equipo de Félix Mojón se dio un baño de multitudes con su afición por la tarde en el entrenamiento a puerta abierta celebrado en el Pabellón Ángel Nieto al que ya no volverán hasta la próxima pretemporada. Mojón dirigió una sesión intensa pese a ser la última antes de la fase de ascenso, que finalizó con un partidillo en el que los pistachos ensayaron los últimos conceptos tácticos preparados para afrontar los tres partidos que jugarán en Córdoba y que se presentan con una gran igualdad y sin un claro favorito. El entrenamiento finalizó con una foto de familia en la que posaron todos los jugadores, cuerpo técnico, directivos, miembros de las categorías inferiores y afición en general que despidieron al equipo que hoy mismo viajará a Córdoba. n