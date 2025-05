Tres rivales de gran nivel para volver a lo más alto

El Recoletas Zamara abrirá la fase de ascenso a Liga Endesa el próximo sábado a las 19.45 horas en el partido que le enfrentará Unicaja Mijas con la segunda plaza en juego para la gran final del próximo domingo que se ha establecido para las 17.30 horas.

El Azulmarino mallorquín se medirá con las anfitrionas. | AMM

Esta segunda "final four" que organiza Estepona en lo dos últimos años se desplazará al pabellón La Lobilla donde el sábado a las 17:30 horas, se disputará el CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol vs- Azul Marino Mallorca Palma, según anunció ayer la organización del torneo.

La plantilla del Unicaja Mijas, rival del Recoletas en semifinales. | UNICAJA

A nadie se le escapa que el nivel de los cuatro equipos que han llegado a la "final four" es muy parejo, como lo han demostrado a lo largo de la temporada en la que han sido los comparsas del Leganés que ascendió tras alcanzar un claro primer puesto en la liga regular. Y de hecho, tan sólo se ha metido Azulmarino entre los cinco primeros clasificados tras la última jornada de liga, dejando fuera de esta final four a La Salle Melilla que le puso muy difíciles las cosas al equipo mallorquín al que derrotó en el partido de vuelta por seis puntos de ventaja (69-63) que no fueron suficiente para compensar el 68-54 de la ida.

Azulmarino es un equipo formado claramente para luchar por el ascenso, tarea que se le encomendó al principio de la temporada al gallego Pepe Vázquez que fue sustituido hace solo dos semanas por Alberto Antuña. Se trata de una plantilla muy compensada pero que no ha alcanzado el rendimiento que se le presuponía. Antuña dispone de un potente juego interior con dos ex del Zamarat, la portuguesa Sofía da Silva y la mallorquina Nogaye Lo, y Gedna Capel (Puerto Príncipe), junto a la montenegrina Kristina Rakovic que se encuentra en un gran momento de forma. Y en el exterior destacan la venezolana Roselis Silva, la coreana Jihyun Park, y las lanzadoras María España y Giulia Ciavarella.

Este será el gran rival del anfitrión Estepona que afronta la final four como favorito, por la magnífica racha que ha llevado en la recta final de la Liga y por el factor cancha que volverá a tener a su favor, esta vez con mucho más aforo que en la pasada edición. Estepona cuenta con una gran plantilla que dirige Paco Tomé y con una indiscutible líder como es la base Marina Gea, muy bien escoltada por Conchi Satorre. La ex del Zamarat Marta Gómez es toda una garantía en el lanzamiento exterior, y dentro de la pintura destacan la ruandesa Hope Butera, la francesa Alyssa Lawrence, la eslovaca Tereza Sedlakova y la norteamericana Ruth Sherrill que promedia 8 rebotes y 14 puntos. La experiencia en el juego interior es además de Patricia Soler.

Y en Unicaja Mijas destacan las pívots norteamericanas Brianna y Bridget Herlihy, junto a la burtalesa Sofía Galerón, y a la ex del Zamart, Celia García, con raices familiare zamoranas. La dominicana Cesarina Capellán completa un potente roster. n