El aeromodelismo le gana el pulso a la lluvia en Zamora

Los aficionados al aeromodelismo le ganaron el pulso a la lluvia. A pesar de que la climatología no acompañó al 100%, pudo celebrarse en las pistas de la localidad de Coreses el "Zamora Jet Internacional 2025", donde se dieron citan grandes naves, turbinas, jets… diversos modelos, algunos de ellos réplicas de la I Guerra Mundial, que hicieron las delicias de los asistentes y participantes, muchos de los cuáles recorrieron miles de kilómetros para no faltar a una prueba que, aunque no tenía carácter competitivo, contó con un grandísimo nivel.

Varias naves, antes del vuelo. | J. L. F.

Mirando al cielo, y aprovechando los ratos en los que la lluvia respetaba, los presentes hicieron volar con maestría sus aviones durante todo el fin de semana, aunque bien es cierto que fue el domingo cuando se pudo disfrutar mucho más de esta afición que tiene más adeptos de los que la gente se imagina. Desde el Club Aeromodelismo Zamora agradecieron la presencia de los pilotos y aseguraron una cuarta edición de esta iniciativa. n